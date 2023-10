Proosten in de Sint-Jan-de-Doper kerk

Onlangs werd iedereen na de eucharistieviering van 9 uur uitgenodigd op een receptie, achteraan in de Sint-Jan-de-Doper kerk in Houthulst. Het is een jaarlijkse traditie dat ter gelegenheid van Houthulst kermis er na de mis een receptie wordt gegeven en dan tegelijkertijd nieuwtjes, werken aan de kerk of boeken over de kerk, Houthulst en zijn geschiedenis worden voorgesteld. Dit jaar is het dus wat later geworden, omdat men nog de kerk aan het schilderen was. Tijdens de receptie gaf voorzitter van de kerkfabriek, Johan Vanassche, meer uitleg over de originele kleuren en het dierenriemteken dat men tijdens de schilderwerken had gevonden. Een 60-tal mensen en ook burgemeester en schepenen luisterden vol interesse naar de leerzame uitleg. (ACK/foto ACK)