Projectontwikkelaars willen nieuwe residentiële wijk creëren op WVI-site in Assebroek

Drie projectontwikkelaars willen op de vroegere site van WVI en WES in de Baron Ruzettelaan in Assebroek 130 woningen, een hotel met 111 kamers en bijna 5.000 m² aan kantoren realiseren. Ze hebben hiervoor een verkavelingsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek loopt tot eind maart.

Het project van vastgoedontwikkelaars projectontwikkelaars ION en Urban Link en Volus kreeg de naam ‘Park De Borrekens’. Ze willen een nieuwe stadswijk creëren en verwoorden hun project als volgt: “Het is een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het hart van Brugge die traditie en innovatie samenbrengt. Met een focus op duurzaamheid, erfgoedbehoud en leefbaarheid biedt het project een unieke omgeving voor wonen, werken en ontspannen.”

Autoluwe oase

De initiatiefnemers willen de voormalige WVI/WES-site in de Baron Ruzettelaan transformeren tot “een autoluwe oase van groen en connectiviteit, met respect voor de rijke historie van de locatie.”

Het bestaande park en het aanwezige groen vormden de basis voor het masterplan. Het historische Kasteel De Borrekens wordt in ere hersteld en krijgt een nieuwe functie binnen het project. De omliggende structuren, zoals de tuinmuur en de vijver, worden geïntegreerd in het ontwerp om de erfgoedwaarde van de site te benadrukken.

Klimaatrobuust

Bij het ontwerp werd er naar verluidt bewust gekozen om voort te bouwen op de bestaande landschappelijke kwaliteiten en monumentale bomen, die al decennialang deel uitmaken van de site.

De gebouwen worden volgens Volus ontworpen volgens de hoogste energie- en milieustandaarden, met gebruik van hernieuwbare energie zoals lucht-waterwarmtepompen en zonnepanelen. Het park wordt een integraal onderdeel van de waterhuishouding, met wadi’s en infiltratiezones om regenwater op te vangen. Zo wordt de hele zone getransformeerd in een klimaatrobuuste plek voor de buurt.

Verkeersstroom

Toch roepen de plannen kritiek op. De vzw Bescherm Bomen en Natuur is van plan om bezwaar aan te tekenen tegen het project. Het feit dat de twee voorziene ondergrondse parkings voor 300 wagens in het ontwerp alleen bereikbaar via de eenrichtingsstraat de Vrijheidsstraat roept vragen op over de mobiliteit. Want alle verkeer naar het woonpark moet dan eerst de Wantenstraat of de Nijverheidsstraat inslaan om dan zo de Vrijheidsstraat te bereiken. Dit zou toe een enorme verkeersstroom creëren in de omgeving.

Bovendien hekelt de vzw dat er heel wat bomen gekapt zullen worden en dat de grote ondergrondse parkings zullen de bomen doen afsterven. Ze vraagt zich af of de plannen voor een hotel op die site niet indruist tegen de Brugse hotelstop. Al geldt die enkel voor de Brugse binnenstad.

Hotel

Uit het milieu-effectenrapport blijkt dat er 37 parkeerplaatsen voorzien worden voor het hotel – per drie kamers een parkeerplaats – wat betekent dat het een hotel met 111 kamers wordt. Interessant om weten is dat het project zal bestaan uit zeven verschillende bouwblokken, met niet alleen residentiële bewoning, maar ook met kantoren, studentenhuisvesting en verblijfsrecreatie.

Tot 31 maart hebben buurtbewoners tijd om bezwaren en opmerkingen in te dienen.