Projectontwikkelaar ION wint zilver op de Belgian Sponsorship Awards

Normaal deelt ION de prijzen uit in het hockey, nu valt de naamsponsor van de Belgische eerste klasse zelf in de prijzen. De projectontwikkelaar heeft als titelsponsor van de ION Hockey League zilver gewonnen op de Belgian Sponsorship Awards. “En dat na pas ons eerste seizoen”, zeggen CEO’s Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren. “Dit is zilver voor een gouden samenwerking.”

“We voelden van in het begin een match met de sport en zijn fier dat we net als in het vastgoed het verschil kunnen maken. De hockey community is dankzij onze samenwerking in geen tijd enorm gegroeid, en daar worden we ook als bedrijf alleen maar sterker van.”

Sinds 22 februari 2022 is ION de naamsponsor van de Belgische Eerste Klasse in het hockey. 264 matchen later heeft het bedrijf gisteren in Docks Dome in Brussel zilver behaald op de Belgian Sponsorship Awards. Die worden door een vakjury toegekend aan de beste Belgische sponsoring cases van het jaar in de sport, cultuur of op maatschappelijk vlak.

Drie keer meer volgers

Het eerste doel van ION bestond eruit de Hockey League te professionaliseren en de community uit te breiden. Naast de financiële inbreng, hebben ook de medewerkers van ION van in het begin hun steentje bijgedragen. Ze werken mee aan de digitale ondersteuning van de competitie en tilden de hele beleving voor de fans naar een hoger niveau. “We delen van in het begin dezelfde ambitie: er samen voor zorgen dat de Belgische competitie de beste ter wereld wordt”, klinkt het bij de voorzitter van de ION Hockey League Cédric Deleuze. “In het amper éne jaar dat we nu al samen onze schouders onder de sport zetten, heeft ION ervoor gezorgd dat we grote stappen kunnen zetten hebben om dat doel waar te maken. Ze zorgen niet alleen voor financiële steun, maar ook voor middelen en advies. Ze namen ons mee in een volledig nieuwe verhaal rond social media, zorgden voor een nieuwe website en een nog professionelere aanpak. We zitten ook elke week samen om te bekijken wat nog beter kan en hoe we elkaar nog sterker kunnen maken. En met succes. Ons aantal volgers op sociale media is in één jaar verdrievoudigd. Dat is een troef voor de sponsor, maar zeker ook voor de sport.”

Fans activeren

ION heeft heel wat nieuwigheden geïntroduceerd en zal dat ook blijven doen. Na elke wedstrijd wordt een ION Player of the Match gekozen en de play-offs zijn helemaal hertekend. De ION Hockey Finals in mei, voor zowel de vrouwen als de mannen de apotheose van het kampioenschap, verwelkomden meer dan 8.000 toeschouwers. Er werd ook een nieuw mediacontract onderhandeld, waardoor 28 matchen live werden uitgezonden op Telenet, Proximus, VOO, Sporza, Bx1 en recent ook RTBF. Alle highlights belanden dan weer op een YouTube-kanaal en worden wekelijks naar 30.000 hockeyfans gestuurd. Er wordt ook volop gewerkt aan een heel nieuwe ‘gamification’ op basis van hockeyprognoses, een nieuwe stap in de activering van de fans.

“Best in class zijn: dat is niet alleen onze ambitie als vastgoedspeler, maar ook als sponsor”, zegt Davy Demuynck, co-founder en CEO van ION. “We hebben van in het begin gezegd dat we voor een écht partnership gaan. We willen de sport beter maken, maar we willen met deze sponsoring ook ons bedrijf beter maken. Dat wil zeggen dat we ook echt werk maken van extra return voor ons. Uit onafhankelijk media-onderzoek blijkt alvast dat de return on investment een veelvoud van onze inbreng bedraagt.” Kristof Vanfleteren, co-founder en CEO ION“Het hockey is bovendien erg aanwezig in steden waar wij als ontwikkelaar volop groeien en ook het publiek sluit sterk aan bij ons doelpubliek van kopers en investeerders. En minstens even belangrijk als al die cijfers: de sport staat voor dezelfde waarden als ons bedrijf. Competitiviteit, maar met respect en sportiviteit. Daarom zijn we ook trots op deze zilveren bekroning. Het voelt als goud, maar daagt ons ook uit om nog beter te willen doen.”