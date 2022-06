Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt wil Roemeense vastgoedmarkt veroveren

Groep Huyzentruyt, een van de belangrijkste projectontwikkelaars van ons land, trekt na eerder succes in Polen nog meer de kaart van Oost-Europa. Het bedrijf met hoofdkantoor in Waregem richt zijn pijlen de komende jaren op Roemenië.

Na Polen heeft Roemenië de grootste vastgoedmarkt in Oost-Europa en de vraag naar nieuwe kantoorcomplexen in de hoofdstad Boekarest en andere grotere steden is er heel groot. Jonge mensen blijven de laatste jaren steeds vaker in hun thuisland werken waardoor er zich een sterke middenklasse ontwikkelt.

En dat heeft invloed op de residentiële markt. Zo groeit de vraag naar appartementen mee met de vraag naar nieuwe kantoren. Voorts gaat het Roemenië economisch voor de wind. De koopkracht is er namelijk sterk gestegen en de vastgoedmarkt doet gouden zaken.

“Wij willen tegen het eind van 2022 het eerste project aankopen in Roemenië”, vertelt CEO Thomas Van Poucke. “Volgend jaar schakelen we dan een versnelling hoger en installeren we er een lokaal team. Concreet willen we de eerste jaren vooral een grondenbank aanleggen, zodat we binnen vier jaar een winstgevende organisatie hebben in Roemenië. Tegen 2030 mikken we dan op een jaarlijkse omzet van 65 tot 75 miljoen euro. Dat komt neer op 600 tot 700 units per jaar.”