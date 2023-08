Projectontwikkelaar CAAAP in beroep tegen geweigerde woontoren

Brugge wacht nog altijd op advies van Unesco in Parijs inzake haar hoogbouwnota. Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) wil immers graag hoogbouw toelaten aan het station en in het Kaaidistrict. CAAP gaat in beroep tegen de geweigerde vergunning op de site Lanssens. Dat kwam aan het licht tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond.

Projectontwikkelaar CAAAP gaat bij de bestendige deputatie in beroep tegen de weigering van de stad Brugge voor het realiseren van een woontoren op de site Lanssens in Sint-Pieters. Na negatief advies van Unesco, wegens de negatieve visuele impact op het werelderfgoed, kende Brugge geen omgevingsvergunning toe: de woontoren mag geen 50 meter hoog gebouwd worden.

Tijdens de gemeenteraad peilde Ilse Coopman (N-VA) naar een stand van zaken in dit dossier: “Heeft dit implicaties voor de hoogbouwnota van de stad? Volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) is zijn collega Minou Esquenet vorige maand naar Parijs getrokken om de visie van de stad Brugge uit de doeken te doen: “We wachten nog op het advies, zodat we al onze plannen kunnen afstemmen op hetgeen Unesco wenst.”

“Wat het Kaaidistrict betreft, blijven we ijveren voor een ambitieus project, dat een meerwaarde is voor Sint-Pieters: een plek om te wonen en te werken, waar het aangenaam vertoeven is.”