Project ‘Tram’ sloopt de grenzen tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk

Ook dit jaar slaan de gemeente Heuvelland, de stad Komen-Waasten en de Franse gemeente Saint-Jans-Cappel weer de handen in elkaar om de grenzen die hen van elkaar scheiden weg te werken en hun bevolking te laten proeven van de cultuur en het patrimonium aan de overzijde. Dat gebeurt in het project ‘Tram’, en de taalbarrière mag hierbij alvast geen hinderpaal zijn.

“We kozen voor de naam Tram omdat die zowel in het Frans als in het Nederlands begrepen wordt, en als verwijzing naar de vroegere tramlijn naar de Pont Rouge, die de Heuvellandse gemeenten verbond met Waasten”, legt Steven Reynaert uit. Steven is artistiek directeur bij het Muziekcentrum Dranouter, dat ondersteunende partner is in het project. “Het is niet de eerste keer dat we Tram organiseren, en gezien het succes van de vorige edities, de duidelijke meerwaarde die we voelen én niet te vergeten de blijvende steun van het systeem ‘microproject’ in het kader van het Europese interregprogramma, zijn we nu opnieuw getart voor een rit 18 maanden.”

Zang, dans en beweging

Het programma dat voorligt bestaat uit drie grote luiken, waarvan het eerste ‘Tram School’ is. “Via cultuur willen we kinderen uit de kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar de mogelijkheid geven om met elkaar in contact te komen. We cijferen daarbij te taalbarrière weg door vooral te werken rond zang, dans en beweging en hiervoor nemen we Youmi Bazoge, zelf ook violiste, zangeres en dansers, onder de arm. In de komende week zal zij in een basisschool in elke van de drie gemeenten met de kinderen een workshop geven, wat dan moet uitmonden in een gezamenlijk optreden in het Muziekcentrum Dranouter.”

Later komt er nog een tweede schoolproject, dat zich zal toespitsen op de tweede en derde graad basisonderwijs. “Hier zal het omgaan met de verschillende talen wél een grote uitdaging zijn”, weet Steven nu al.

Tram Plus en Tram Bike

Een tweede pijler is ‘Tram Plus’, met de organisatie van enkele mooie grensoverschrijdende events voor een breed publiek. Schepen Bart Vanacker : “Een eerste project dat we in de pijplijn hebben is O feu ma terre : een voordrachtperformance in de vorm van een lang gedicht, een reis die de herinnering aan sensaties uit de kindertijd oproept.” Je kan het ontdekken én beleven op zaterdag 22 maart om 14.30 uur het office ‘Monts de Flandre’ in Saint-Jans-Cappel. Op zaterdag 7 juni is er dan het Black Hill Project, met een kijk op de Zwarteberg zoals je die nog nooit eerder zag. Een waar bergfeest met een mix tussen natuur en cultuur, met zowel aandacht voor het literiaire centrum Marguerite Yourcenar op de berg zelf als het grote openlucht winkelcentrum in de hoofdstraat aan Belgische zijde. En naar verluidt zal het best grappig worden…

Onder de pijler ‘Tram Bike’ ten slotte komen er op 14 september 2025 en 15 september 2026 nog twee belevingsfietstochten met muziek, theater, poëzie, kunst, circus… aan beide zijden van de landsgrens. Later meer hierover.