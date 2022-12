Project ‘straatverpleging’ voor daklozen van start in Oostende

In Oostende is een project ‘Straatverpleging’ van start gegaan, dat dak- en thuislozen ondersteunt en herstelgericht werkt. Het is een initiatief van Covias, een samenwerkingsverband rond geestelijke gezondheidszorg in de regio, en het Wit-Gele Kruis.

De problemen waar dak- en thuislozen mee geconfronteerd worden, zijn veelvuldig en complex. Zo wordt deze groep gekenmerkt door het vermijden van zorgverlening en het niet in regel zijn met de noodzakelijke administratieve modaliteiten, zoals aansluiting bij een mutualiteit, RVA, vaste huisartsen, enz …. Daaruit vloeit voort dat deze groep mensen vaak niet kunnen terugvallen op de reguliere systemen voor medische en verpleegkundige zorgen. Daarenboven zien we bij deze doelgroep meer psychische kwetsbaarheid en problemen.

Het project Straatverpleging Oostende ondersteunt dak– en thuislozen in Oostende en werkt herstelgericht. Dit project wil dak- en thuislozen in Oostende ondersteunen in drie soorten herstel: klinisch herstel van psychische en lichamelijke klachten, maatschappelijke herstel (woon, werk, studie…) en persoonlijk herstel (het leven terug kunnen oppakken). Verder zullen de straatverplegers doorverwijzen naar reguliere hulpverleners. Het is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van de stad Oostende, Covias en het Wit-Gele Kruis.

Samenwerking

De focus van dit project ligt op de ‘zorgvermijdende’ daklozen met een psychische kwetsbaarheid. Dit project wordt vormgegeven door een samenwerking tussen Covias en het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en NOWE, het netwerk geestelijke gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.

De diensten van Stad Oostende hebben al vele jaren ervaring met straathoekwerk en hebben een stevige en stabiele structuur opgezet om tegemoet te komen aan de noden van de inwoners zoals onder meer straathoekwerking, opbouwwerk, het doorgroeihuis, MSOC, Housing First,…. De straatverpleegkundigen werken intensief samen met deze diensten.

Twee medewerkers

Het project zet twee straatverpleegkundigen in die samen 19 uur per week aan de slag zijn. De straatverpleegkundigen zijn aanwezig op locaties waar dak-en thuislozen vertoeven. Claudine Scheldeman en Annick Vantroyen zijn de twee gezichten van het project Straatverpleging Oostende.

Alle dak-en thuislozen met een psychische kwetsbaarheid eventueel in combinatie met fysische klachten, die zich bevinden op het grondgebied van Oostende kunnen een beroep doen op hen. Ze kunnen hen steeds rechtstreeks aanspreken of een hulpvraag stellen in het Sociaal Huis, het CAW (kwiedam), het doorgroeihuis, het Psychiatrisch Expertise Team, MSOC en de straathoekwerkers en opbouwwerkers van Stad Oostende. Op het nummer 0491 72 73 41 zijn ze bereikbaar tijdens de kantooruren.