Project Special Olympics Havenzate krijgt steun van Warmste Week

Al verscheidene jaren doen mensen van vzw Havenzate in Veurne mee aan de Special Olympics Belgium en werken ze zich in de kijker met knappe prestaties. Ze dromen ervan om ook in 2022 aan deze nationale spelen deel te nemen. Daarom is de organisatie van Havenzate vzw op zoek naar financiële middelen en hoopt ze dat de opbrengst van de Warmste Week die droom mee kan realiseren.

Havenzate vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Bewegen en sporten in teamverband draagt bij tot hun algemene welzijn en persoonlijke ontwikkeling, hun zelfwaardegevoel en hun maatschappelijke integratie.

“De Special Olympics van 2022 vinden plaats in mei in Louvain-la-Neuve”, zegt directeur Liesbet Hatse. “Onze cliënten zijn hiervoor al een hele tijd aan het trainen en ze kijken ernaar uit, want de Specials zijn een bekroning voor hun inspanning en toewijding. Die training is heel divers en afhankelijk van de gekozen sporttak, want we hebben zwemmers, badmintonners… Onze cliënten zijn zelf erg gedreven. De buitengewone sfeer en de aanmoediging van het publiek doen hen stralen! Sociale integratie van onze cliënten met een verstandelijke beperking vinden we van primordiaal belang.”

Volwaardig kunnen functioneren

“Met dit project willen wij streven naar integratie/inclusie door middel van sport. Onze cliënten willen, net zoals iedereen, volwaardig kunnen functioneren in onze maatschappij. Sporten, investeren in een gezonde levensstijl en meedoen aan sportwedstrijden is een manier om te kunnen zijn wie je bent en zich te integreren in het maatschappelijke leven. Om een grotere groep cliënten goed voor te bereiden, willen we professionaliseren, door te investeren in fitnesstoestellen en sportmateriaal, ook voor minder mobiele cliënten, en in een fitnessabonnement voor wie voldoende zelfstandig en zelfredzaam is. We willen onze atleten laten trainen in een sportzaal onder professionele begeleiding. Het inschrijvingsgeld in combinatie met verblijfs- en vervoerskosten (3 nachten) voor de Specials is voor de meeste cliënten niet betaalbaar.”

Goed voor de geest

Negen atleten van Havenzate vzw worden begeleid door Inne Sevenois, Linda Vandaele en Saskia Torreele (opvoeders dagbesteding), die hen ook motiveren om te sporten. Linda is de coach voor de Special Olympics. Regine Dezeure is niet aan haar proefstuk en neemt al jaren deel. “Ik doe mee aan de Badminton Specials, maar hier speel ik ook damesvoetbal in De Panne”, zegt ze trots. “Hier fiets ik op de hometrainer, oefen ik op de loopband, en we eten allemaal gezond, met veel fruit!” Stéphanie Verhaeghe en Nancy Lamaire zijn de zwematleten die ook al dikwijls hebben meegedaan. Lisa Porte is volop aan het trainen voor de badmintoncompetitie. De atleten wagen zich ook wel eens aan andere sporten, zoals tennis of judo… en ze hebben deelgenomen aan de G-loop van de Veurnse stratenloop. “Veel bewegen is goed voor de geest! Je wordt er vrolijker van en het geeft energie”, besluiten de sportieve dames.