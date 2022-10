Project Park in de Straat officieel voorgesteld

In het voorjaar van 2021 werden de school- en kerkomgeving en het Margarethapark in Nieuwenhove met elkaar verbonden. Het ‘Park in de Straat’ is al een tijdje in gebruik, maar werd nu officieel ingewandeld door de schoolkinderen en voorgesteld aan de ouders. De groene as met speelelementen viel bovendien in de prijzen tijdens de Openbaargroen-awards.

Vorig jaar werd het centrum van Nieuwenhove een pak groener en veiliger door de realisatie van Park in de Straat. De in- en uitgangen van het Margarethapark werden naar de straat toe getrokken en er werd een doorsteek naar de schoolomgeving gemaakt. Wie nu in de Oblatenstraat oversteekt, kan letterlijk via het park over straat wandelen. Enkel voetgangers, fietsers en hulpdiensten kunnen van de Nieuwenhovestraat naar de Remi Vanmeerhaeghestraat, auto’s moeten omrijden.

De omgeving rond de Vrije Basisschool Nieuwenhove oogt na de werken een pak aantrekkelijker. De oude betonnen parking met knuffelzone maakte plaats voor een groenzone met natuurlijke speelelementen. Daarnaast zijn er in de Platanendreef slagbomen geplaatst om een schoolstraat in te kunnen richten.

Op vrijdag 21 oktober mochten de schoolkinderen de groene oase officieel inwandelen. Directeur Jo Bultheel en schepen van Milieu Maria Polfliet stelden het project voor aan de ouders. “We zijn heel blij met het resultaat. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we inzetten op ontharden, verkeersveiligheid en vergroening”, aldus schepen Polfliet.

Prijzen

De kinderen mochten een quiz invullen en daaruit blijkt dat ze heel tevreden zijn dat er minder auto’s in de schoolomgeving rijden en dat ze grote fan zijn van de leuke speelelementen.

In totaal investeerde het stadsbestuur 328.000 euro in het project, en kreeg het 25.000 euro subsidie toegewezen. Met Park in de Straat werd een tweede plaats behaald tijdens de Openbaargroen-awards van 2021. Bovendien ontving het resultaat ook twee VMM-labels: ‘Het is innovatief en een voorbeeld op vlak van pesticidevrij beheer en duurzaam waterbeheer’, luidde het verslag. (LV)