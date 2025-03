Project Ont-Moet Stek op Coachhoeve Release

Al sinds 2022 biedt de Coachhoeve Release een warme en rustgevende omgeving voor therapeutische begeleiding met en tussen dieren. Dit initiatief werd opgezet door Karen Ryckewaert (39), maatschappelijk assistente, die na 15 jaar in de forensische sector haar eigen missie wilde uitbouwen. “Het is mijn doel een omgeving te creëren waar mensen kunnen vertragen, tot zichzelf kunnen komen en werken aan hun persoonlijke groei”, vertelt ze.

Kinderen en jongeren kunnen er individueel begeleid worden of deelnemen aan groepstrajecten. Tijdens het schooljaar ligt de nadruk op emotieregulatie en zelfvertrouwen, in de vakantieperiodes worden dagkampen rond deze thema’s georganiseerd. “We merken dat veel kinderen en jongeren worstelen met de hoeveelheid aan prikkels en druk. Door hen een veilige ruimte te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn, helpen we hen hun evenwicht terug te vinden”, legt Karen uit.

Prikkelarme setting

Deze trajecten worden aangeboden in samenwerking met psycholoog en kinderpsychotherapeut Mayken Logghe van praktijk Wensbloem in Kortemark. Meer informatie via www.wensbloem.be.

Ook volwassenen kunnen op de Coachhoeve werken aan persoonlijke uitdagingen. Daarnaast is er loopbaanbegeleiding met VDAB-loopbaancheques en binnenkort komt er een ontmoetingsplek voor wie kampt met een burn-out. Onlangs werd een nieuw project gelanceerd: Ont-Moet Stek, een wekelijkse ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren voor wie school gaan tijdelijk niet haalbaar is. Dit project werd geboren vanuit de samenwerking met Mayken Logghe, waardoor er therapeutisch een breed scala aan mogelijkheden kan voorzien worden.

In een prikkelarme, natuurlijke setting wordt gewerkt met wetenschappelijk onderbouwde methodes, waaronder natuurbeleving, activiteiten met dieren, relaxatie en meditatie. “We geven kinderen de ruimte om tot rust te komen en hun veerkracht te herstellen. We willen een plek bieden waar ze hun innerlijke balans en krachten kunnen herontdekken”, besluit Karen. (SVE)

Bezoek de website www.release-paardencoaching.be of neem contact op met Karen Ryckewaert via 0474 22 92 95.