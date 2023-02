Project ‘Maldegem Boomt’ laat beton door groen vervangen

In een eerste fase van Maldegem Boomt zal de gemeente op een zestal locatie locaties de beton of andere verharding vervangen door meer groen.

Toen Maldegem vorig jaar het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) ondertekende, verbond de gemeente er zich toe om in het beleid extra aandacht te besteden aan vergroening, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en de droogteproblematiek.

“Om te bewijzen dat onze handtekening onder het LEKP geen dode letter is, willen wij nog dit jaar plannen uitwerken om een zestal locaties in de gemeente op te frissen en beton of andere verharding gedeeltelijk te vervangen door meer groen”, legde schepen van Milieu Stefaan Standaert (Groen) uit.

Informatiemarkt

Er komt een bufferzone ter hoogte van de Zandakkers, en langs de oude Staatsbaan worden op openbaar domein verhardingen door groen vervangen. Ook het fietspad ter hoogte van Ter Walle wordt aangepakt. Het grasperk langs de Boslaan wordt attractiever gemaakt met groen en zowel op het Vredesplein (kruispunt Boudewijn Lippensstraat en Stationsstraat) als op het pleintje op het kruispunt van de Stationsstraat en de 39ste Linielaan) wordt een deel van de verharding vervangen door groen.

Deze werken en nog andere initiatieven die in het kader van het LEKP worden genomen onder de vlag van Maldegem Boomt. Op dinsdag 14 februari is er tussen 19 en 21 uur in het gemeentehuis een informatiemarkt. Inschrijven kan via www.maldegem.be/infomarkt-Maldegem-boomt.

“Tijdens deze infomarkt stellen wij de plannen van de eerste werken voor. Het is de bedoeling dat de bevolking op- en aanmerkingen geeft en ook met voorstellen komt om ook andere plaatsen groener en veiliger te maken”, vulde schepen van Participatie Annelies Lammertyn (CD&V) haar collega aan. (LV)