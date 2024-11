Project LOOF is met eerste spadesteek definitief gestart

LOOF, een van de grootste stadsvernieuwingsprojecten van de voorbije jaren in Kortrijk, schakelt een versnelling hoger. Schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) heeft de eerste spade in de grond gezet voor de residenties Park Nolf en Gloriëtte.

Loof neemt steeds meer een concrete vorm aan. Schepen Maddens heeft officieel de eerste spade in de grond gezet voor de residenties Park Nolf en Gloriëtte. Die zullen in 2027 aan 98 gezinnen een thuis geven in een groene oase. “Dat Kortrijk interesse heeft voor deze unieke woonbuurt blijkt uit de snelle verkoop: 52 procent van de appartementen zijn immers al verkocht”, zegt CEO Joris Vrielynck van projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute. Loof bestaat uit zes delen, die gefaseerd zullen gebouwd worden. Eind augustus startte de aannemer met de bouw van cohousingsproject NEST. Nu zijn de graafwerken gestart voor de residenties Park Nolf en Gloriëtte, die samen 98 appartementen tellen. Park Nolf omvat luxueuze appartementen met ruime terrassen van 28m², gericht op privacy. Gloriëtte bestaat dan weer uit doordachte en duurzame stadsappartementen. Voorts krijgt het bestaande koetshuis op termijn een horeca-invulling en komen er drie levendige buurtpleintjes. De bewoners en hun bezoekers kunnen ondergronds parkeren via een uitgekiend parkeerplan, waarbij er naast private garageboxen en staanplaatsen ook gewerkt wordt met een systeem van parkeerrechten.

“Een cruciale schakel op de Noord-Zuid-as”

Waar het aanwezige groen van het ziekenhuis privaat terrein was, voorziet Compagnie Het Zoute in de nieuwe stadswijk een uniek en publiek stadspark. Daarbij wordt de historische, Engelse tuin volledig overgedragen aan de stad en meteen toegankelijk voor alle Kortrijkzanen. De ontwikkelaar onthardt zo veel mogelijk, zodat zowel de toekomstige bewoners als de buurt in een groene oase terechtkomen op amper een steenworp van het centrum. Maar liefst 3 hectare, of 80 procent van de volledige oppervlakte, zal groen zijn. “Loof zal een cruciale schakel vormen op de Noord-Zuid-as. Zo zullen er door het historische park nieuwe fietsverbindingen lopen die het centrum van Kortrijk met Hoog Kortrijk zullen verbinden. Op die manier kunnen fietsers op een veilige manier de stad doorkruisen”, duidt Wout Maddens, schepen van Wonen.