Project Klipper helpt ouders die weer aan het werk gaan

Voortaan zullen ouders die (weer) aan het werk gaan extra begeleid worden. Het project Klipper is een extra instrument in de strijd tegen kinderarmoede. Doelgroep zijn ouders met kinderen. De eerste gesprekken met ouders lopen al.

“De kinderaremoede-index in Oostende ligt hoog en daarom beslisten we om van armoedebestrijding een topprioriteit te maken. In het kader van de Kindgarantie krijgen we van de federale overheid 120.000 euro die we besteden aan Klipper. Daarmee kunnen we extra inspanningen doen op het vlak van gezondheid, inkomen, huisvesting of school”, zegt schepen voor welzijn Natacha Waldmann (Groen).

Klipper richt zich tot een bijzondere doelgroep: ouders die geen actief dossier hebben bij het OCMW, minderjarige kinderen hebben en opnieuw aan de slag gaan in een job. “De combinatie van werk en gezin is niet altijd gemakkelijk en voor mensen die na een lange periode weer aan de slag gaan, is er vaak een lage drempel om er de brui aan te geven. Het managen van de kinderopvang, huishouden en een job is niet eenvoudig”, luidt het.

Drempels wegwerken

Klipper wil die drempels wegwerken. Geert Lowyck (diensthoofd rechtenverkenning OCMW): “VDAB en Economisch Huis zullen mensen met dat profiel naar ons toe leiden. We schatten dat het over verschillende tientallen mensen kan gaan, maar passen ons aan de instroom aan.”

Ze worden vrij snel in contact gebracht met De Katrol, een organisatie die aan opvoedingsondersteuning doet. Katrien Sabbe (coördinator De Katrol): “Wij zullen samen met hen bekijken waar we kunnen helpen en bijvoorbeeld meegaan voor inschrijving bij de kinderopvang. Of kijken welke financiële tussenkomsten er kunnen gebeuren. Wij verwijzen niet door, maar gaan met de mensen aan de slag.”

Het OCMW komt opnieuw in de kijker als er kosten gemaakt worden en die moeten terugbetaald worden. Maatschappelijk werker Arno Dumon zal die aanvragen verwerken en de gezinnen opzoeken. Natacha Waldmann: “Het voornaamste doel is dat wie opnieuw aan de slag gaat dat ook kan volhouden. Alle hulp en ondersteuning die we daarbij kunnen bieden is dus belangrijk.” (EFO)