Project ‘Joepie! Vakantie!’ van Karibu vzw is een succes: “Meebouwen aan solidaire gemeente”

Jaarlijks reflecteert de stuurgroep van Karibu over wat de meest prangende noden zijn voor mensen op de vlucht in Anzegem. De scholen zijn bezorgd dat de kinderen niet genoeg Nederlands oefenen tijdens de lange zomervakantie. Het project ‘Joepie! Vakantie!’ blijkt een schot in de roos.

De vrijwilligers van Karibu Anzegem zijn sinds 2015 actief in het ondersteunen van mensen op de vlucht. Deze keer wilden ze iets doen voor de kinderen. Op dat moment lanceerde Vluchtelingenwerk Vlaanderen net een projectoproep waarbij je middelen kon aanvragen.

“Als ik vergelijk met families in andere gemeenten hebben wij hier veel geluk”

“Wij dienden ons project ‘Joepie! Vakantie!’ in met als doel de kinderen te laten proeven van een sportkamp, een kamp met de jeugdbeweging of speelpleinwerking en hen zo een mooie vakantietijd te bezorgen”, vertelt Hilde. “Vrijwilligers zorgden ervoor dat elk kind ter plaatse kon geraken. Er was contact met andere ouders over de werking van Karibu waardoor harten werden geopend, deuren op een kier gezet en vriendschapsbanden gesmeed. We zijn dankbaar voor de steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het doet deugd er niet alleen voor te staan.”

Netwerk opgebouwd

Abdul, een goedhartige jongen met Syrische roots, werkte afgelopen zomer drie weken lang als moni op speelplein De Ploeter. “Sinds 1 april 2017 ben ik hier met mijn familie”, begint Abdul (15). Hij volgt de richting ‘Organisatie en logistiek’ met zes uur ICT in het Sint-Jan-Berchmanscollege in Avelgem. “Later wil ik IT-specialist worden. Ondertussen heb ik hier al een heel netwerk aan vrienden. We zijn met heel onze familie Karibu en de gemeente Anzegem heel dankbaar voor de fantastische begeleiding vanaf dag één. Twee weken nadat we hier arriveerden, zaten mijn drie zussen Taj (14), Zena (12), Rola (10) en ik al op de schoolbanken in basisschool Het Bollebos. We willen dag na dag respectvol meebouwen aan een solidaire gemeente.”

Zijn mama vult aan dat haar kinderen zo ver staan dankzij de goede ondersteuning en de efficiënte hulp. “Als ik vergelijk met andere families in andere gemeenten, hebben wij hier veel geluk. De kinderen kregen bijles Nederlands en wiskunde waardoor ze geen schooljaar verloren. Nergens is het zo goed als in Anzegem. Ik wil expliciet Yvette, Willy en Claire bedanken en ook koning Filip omdat hij vluchtelingen toelaat in zijn koninkrijk.”

Zorgzaam en lief

Abdul zegt nog dat hij een heel leuke tijd had als moni op het speelplein en dat hij het dagje Bellewaerde supertof vond. “Veel kinderen kenden me van in het Bollebos en ik hoorde dat ze me grappig, lief en zorgzaam vonden. Ik bedank mijn mama Mahasen Almohamed die af en toe eten maakt voor Karibu en mijn papa Hussam Alhaj Ali die logistiek werk doet in Aquandé. We voelen ons thuis in Anzegem.”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen gelooft sterk in vrijwilligers die hun krachten bundelen, zoals vzw Karibu Anzegem. “Om hulp te kunnen blijven bieden, hebben vrijwilligersorganisaties meer middelen nodig”, stelt hun regiocoördinator voor West-Vlaanderen Quentin Verstraete (43). “Met onze campagne ‘Samen Gastvrij’ konden we opnieuw 50.000 euro inzamelen om de vele initiatieven te ondersteunen.” Samen Gastvrij is een partnerschap tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Cera. “We steunen een brede waaier aan projecten over heel Vlaanderen. Dat gaat van vrijwilligers die jongeren helpen met hun huiswerk, fijne vakanties of uitstappen voorzien, lessen Nederlands geven, Sinterklaasfeesten organiseren tot het koken voor mensen die op straat moeten slapen.” Vrijwilligersverenigingen en burgerinitiatieven die zich inzetten voor mensen op de vlucht, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van 1.000, 2.000 of 5.000 euro per organisatie.

Praktisch

Voor info en alle vragen over het Gastvrij Fonds, over het lokale steunpunt of om je aan te melden als kandidaat-vrijwilliger, kan je terecht bij de regiocoördinator Quentin Verstraete via Quentin@vluchtelingenwerk.be of via gsm 0491 392 882. Info Gastvrij Fonds: https://www.samengastvrij.be/ Facebook Karibu: karibuanzegem