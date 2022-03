Project HOOP trekt richting Oekraïense vluchtelingen in Polen: “Wifi uitbouwen en hulpdiensten helpen”

Schepen Mitch De Geest (Open VLD) vertrekt morgen, donderdag samen met een team brandweervrijwilligers én telecomengineers van zijn bedrijf Citymesh naar het grensgebied in Polen om er de vluchtelingen te helpen. Een rit van 1.600 km met als doel wifinetwerken uit te rollen en de lokale hulpdiensten te ondersteunen.

Mitch De Geest, schepen voor ICT en brandweervrijwilliger in Blankenberge, nam vanuit zijn telecombedrijf Citymesh het voortouw bij de actie, die de naam ‘Project HOOP’ kreeg: ‘Help Oekraïne Ondersteuning vanuit Polen’.

“We hadden met een aantal collega’s de koppen bij elkaar gestoken om eens na te denken over wat wij als telecombedrijf konden betekenen voor de Oekraïners. Ik hoorde vanuit verschillende hoeken dat er in de grensgebieden een grote nood is aan telecommunicatie voor de vluchtelingen”, aldus Mitch, die vervolgens zijn petje van brandweerman opzette en zijn Poolse collega’s contacteerde.

Teams Tango en Bravo

“We worden daar door hen opgevangen en zullen er meedraaien met de plaatselijke brandweerteams. Naar verluidt groeit de vluchtelingenstroom er nog dag na dag aan, en is het er op dit moment één grote chaos. De VRT- en VTM-journalisten die we er contacteerden, bevestigden dat alle hulp welkom is”, klinkt het.

Morgen, donderdag vertrekt hij met twee teams – Team Tango voor telecom en Team Bravo voor de brandweervrijwilligers van de hulpverleningszone – naar de grenspost Medyka die op ongeveer 17 uur rijden ligt van België. “Zowat 1.600 km”, zegt hij. “We trekken met 14 mensen naar daar, de helft brandweerlui, de andere helft telecomingenieurs van Citymesh.”

Simkaart

Het doel: wifinetwerken opzetten zodat de vluchtelingen op internet kunnen. “Want de vrouwen die daar met hun kinderen aanbelanden, willen natuurlijk weten hoe het met hun partners gaat die in Oekraïne zijn achtergebleven om te vechten. En anderzijds om ook aan familie te kunnen laten weten dat ze zelf veilig de grens over zijn.”

Misschien is het slechts een druppel op een hete plaat maar alle beetjes helpen

“We horen ook dat het nogal kostelijk is om met een Oekraïense simkaart het Poolse telefonienetwerk te gebruiken. De lokale operatoren delen er naar verluidt wel gratis simkaarten uit, maar het 4G netwerk begint nu stilaan ook verzadigd te geraken. Er is dus veel vraag naar wifi en laat dat nu uitgerekend een van de dingen zijn waar we met Citymesh in gespecialiseerd zijn.”

Laadstation

“Naast wifi access points en starlink satellietsystemen, nemen we ook een groot laadstation mee waar je wel duizend smartphones mee kunt opladen. Want we horen dat er in die vluchtelingencentra soms maar 25 stopcontacten zijn voor 2.000 mensen”, aldus Mitch.

Er gaat een camper mee die ter plaatse als uitvalsbasis moet dienen. Daarnaast ook een bestelwagen vol telecommateriaal, en zeker al drie, misschien vier verhuiswagens vol hulpgoederen. Want Mitch zette vanuit zijn hoedanigheid als schepen ook een inzamelactie op het getouw.

“Het project ‘Blankenbergebox’ is ondertussen goed op gang gekomen: onze scholen zijn mee op de kar gesprongen, er doen handelaars mee en ook vanuit de stad werd een aantal verzamelpunten opgezet. De mensen kunnen daar alles binnenbrengen wat ze kunnen missen: warme kledij voor kinderen, slaapzakken, droge voeding, …”

Solidariteit

Ondertussen werd er ook een speciaal rekeningnummer geopend. “Want wij zijn allemaal brandweervrijwilligers en beschikken dus over weinig financiële middelen. Gelukkig is de solidariteit enorm groot, ik was verrast door de vele donaties die al binnenkwamen en ook andere brandweerposten haakten intussen aan bij ons initiatief. Misschien is het slechts een druppel op een hete plaat maar alle beetjes helpen, en ik zou me schuldig voelen als ik níets zou doen. Als brandweerman wil je nu eenmaal mensen helpen”, aldus Mitch.

Of hij niet inzit met z’n eigen veiligheid? “Neen, al hebben we onze partners wel moeten beloven om zeker niet de grens over te steken. Onder elkaar hebben we ook de afspraak gemaakt dat, als de NAVO of Polen zich actief in het conflict zouden mengen, dat het signaal is om terug te keren.”

Het HOOP-team vertrekt nu voor een week, maar volgens De Geest zit de kans er dik in dat er begin april een tweede missie komt. “Als we daar een week ter plaatse zullen zijn, gaan we ook al een veel beter zicht hebben op de situatie. De info die we nu doorkrijgen, is vaak tegenstrijdig en dus gaan we vooral daar moeten zien wat we eventueel nog méér kunnen doen voor de vluchtelingen. Maar ik ben er zeker van dat we met ons team iets gaan kunnen betekenen”, besluit Mitch.