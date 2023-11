Project ‘Family ProEf’ zorgt dat iedereen automatisch de geboortepremie krijgt

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits kwam naar Wingene om het project voor de automatische uitbetaling van de geboortepremies officieel te bekrachtigen. Ouders ontvangen vanaf nu hun geboortepremie automatisch en hoeven zich geen zorgen te maken over de administratieve formaliteiten.

In de loop van 2022 ging Wingene op onderzoek aan de hand van lokale geboortepremies. De vraag kwam van ‘hoe zorgen wij ervoor dat kersverse ouders geen aanvraag meer moeten indienen, dat wij als bestuur de premie op een heel efficiënte manier kunnen uitdelen en hoe garanderen we dat we alle nieuwe ouders bereiken?’

Begin dit jaar werd het project ‘Family ProEf’ opgestart. Een ambitieus project dat lokale voordelen automatisch wil toekennen aan gezinnen met kinderen. Het project loopt van begin 2023 tot in het voorjaar 2025 en heeft de ambitie om in heel Vlaanderen uit te rollen.

Geen administratieve overlast

In het project Family ProEf zet gemeente Wingene als trekker, samen met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, grote stappen richting proactieve en automatische dienstverlening. Het agentschap, dat instaat voor de organisatie en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in Vlaanderen, slaat de brug naar lokale besturen en deelt met hen gegevens om zo ook op lokaal niveau het gezinsbeleid mee te ondersteunen.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits was aanwezig op de voorstelling en verduidelijkt: “We zetten vanuit Vlaanderen maximaal in op automatische rechtentoekenning en een betere, efficiëntere dienstverlening. Op die manier willen wij voorkomen dat gezinnen het recht op bepaalde toeslagen mislopen en besparen we hen de papieren rompslomp.”

“Inspirerend voorbeeld”

“Lokale besturen kiezen zelf welke voordelen ze aan hun inwoners toekennen, maar doordat we de koppeling met het Groeipakket mogelijk maakten, kunnen zij hun toelagen automatisch en op een heel veel efficiëntere manier toekennen. Wingene maakt hier dus slim gebruik van, ten voordele van hun inwoners. Een inspirerend voorbeeld voor vele andere gemeenten”, aldus minister Crevits.

Schepen Brecht Warnez vult aan: “Door de geboortepremie automatisch uit te betalen, is het voor de ouders in de eerste plaats gemakkelijker. De administratieve overlast valt weg. Daarnaast zijn we er zo ook zeker van dat iedereen de geboortepremie krijgt. Sommige mensen vergeten de premie aan te vragen of zijn administratief minder sterk. Ook hen bereiken we nu. Bovendien is het op deze manier ook efficiënter voor ons gemeentelijk personeel en besparen we kosten.”

Jaarlijks telt Wingene zo’n 150 geboortes. In 2021 ontving 94 procent van de ouders een geboortepremie. Dankzij ‘Family ProEf’ stijgt dit naar 100 procent.

Geboortepakket

Het gemeentebestuur deelt bij de geboorte van een nieuwe inwoner niet alleen geboortepremies uit. Nieuwe ouders krijgen vanuit het Huis van het Kind ook een geboortepakket met een geboorteboompje, een zakje bloemenzaad en een groeimeter met heel wat nuttige informatie. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen de gemeente en partnerorganisaties waar ouders terecht kunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien. Ouders krijgen alles mee bij hun bezoek aan het consultatiebureau van Wiegwijs in Wingene.

Ook zorgtoelage maximaal automatiseren

Het automatiseren van de geboortepremie is voor Wingene de eerste stap in het Family ProEf verhaal. Er zijn nog heel wat mogelijkheden binnen het lokale gezinsbeleid dankzij de samenwerking met het Agentschap Uitbateling Groeipakket. “We starten binnenkort met de voorbereiding om ook onze lokale zorgtoelage voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, die jaarlijks wordt toegekend, op een gelijkaardige manier te herwerken en maximaal te automatiseren”, sluit schepen Tom Braet af.