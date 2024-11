Project Compagnons start op in regio Zuid-West-Vlaanderen en zoekt vrijwilligers

Het project ‘Compagnons’ maakt nieuwkomers wegwijs in hun nieuwe thuisstad- of gemeente en zoekt daarvoor een fijne match tussen een buddy en een nieuwkomer op basis van gedeelde interesses. De buddy’s helpen nieuwkomers hun weg te vinden in deze regio zodat ze een netwerk kunnen uitbouwen en kennis kunnen maken met het reilen en zeilen in hun nieuwe thuisplek.

‘Compagnons’ startte sinds kort op in Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Wervik en Zwevegem. Het principe is eenvoudig: buddy en nieuwkomer spreken in een periode van zes maanden, twee keer per maand af voor vrijetijdsactiviteiten (wandelen, Nederlands praten, sporten, …). Daarnaast organiseert FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) regelmatig groepsactiviteiten zoals een quiz- of spelletjesavond, bowling, picknick of een stadsspel.

“Met het OPEN-netwerk willen we ervoor zorgen dat iedere nieuwkomer de kans krijgt om zijn of haar sociaal netwerk te versterken en volwaardig te participeren aan de samenleving. Door de buddywerking, vrijwilligerswerking, het taalvrijwilligerswerk en de vele andere initiatieven die georganiseerd worden in Zuid-West-Vlaanderen, willen we hiertoe ons steentje bijdragen”, zegt netwerkcoördinator Saar Deschamps.

“De sterkte van dit project bestaat eruit dat we ook nieuwe vriendschappen creëren en voor een stuk eenzaamheid tegengaan” – Fatima Zahra Abaile

Het doel is om op jaarlijkse basis minimaal 35 buddy-nieuwkomer duo’s te koppelen. “De sterkte van dit project bestaat eruit dat we ook nieuwe vriendschappen creëren en voor een stuk eenzaamheid tegengaan. We stellen verbinding centraal en er is individuele opvolging”, aldus projectmedewerker Fatima Zahra Abaile. Zij zal het buddyproject in goede banen leiden in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Doe mee

Wil je nieuwe culturen leren kennen en nieuwkomers in de regio Zuid-West-Vlaanderen (Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Wervik en Zwevegem) wegwijs maken? Dan ben jij de perfecte match voor het project Compagnons dat nieuwkomers en inwoners die er al lang(er) wonen, aan elkaar verbindt.

Neem contact op met Fatima voor meer informatie via fatimazahra@fmdo.be of 0495/29.20.70.