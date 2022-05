Programma Tielt Zomert belooft veel goeds: “We zijn klaar voor een mooie zomer”

Tielt gaat een bruisende zomer tegemoet. Afgelopen dinsdag werd het programma van Tielt Zomert, waarin alle Tieltse evenementen gebundeld worden, voorgesteld in de voorhal van het stadhuis en de conclusie was overduidelijk: het belooft een zomer vol activiteiten te worden in Tielt en de deelgemeenten.

Rommelmarkten, wandelingen, kermissen, optredens… Het stadsbestuur en de verenigingen komen dit jaar met een heel erg gevarieerd programma op de proppen. Blikvanger blijft natuurlijk de Tieltse Europafeesten, die plaatsvinden van 1 tot 3 juli. “In maart 2020 organiseerden we een persvoorstelling, maar drie dagen later mochten we alles afblazen”, vertelt Bart Gunst van de dienst Evenementen. “We hebben daarbij elk jaar geprobeerd om alle bands over te hevelen naar de eerstvolgende editie, wat ons – op één band na – ook gelukt is.”

Al is er wel één wijziging. Zo topt Metejoor in tegenstelling tot in 2019 deze keer de affiche. “Toen we hem oorspronkelijk boekten, was hij nog niet zo bekend, maar nu is hij uitgegroeid tot onze grootste naam”, aldus Gunst. Ook muziekfestival DREEF in de Patersdreef komt terug voor een vierde editie.

Muzikale zomer

De Tieltse eventzomer start evenwel al een drietal weken eerder. Vanaf 9 juni organiseert de Tieltse horeca ter hoogte van de knip – die terugkomt op 3 juni – namelijk maandelijks op donderdag een optreden. Muziekliefhebbers komen ook de rest van de zomer nog aan hun trekken. Zo komt ook met Melkrock een klassieker terug, is er in augustus een expo rond 20 jaar kamerkoor Ultreva en komt ook Tutti Tielt, waar alle Tieltse harmonieverenigingen samen optreden, in september terug.

Er komt een heus wielerdorp bij de passage van de Elfstedenronde

Ook de rommelmarkten in de Kasteelstraat en de Stationsstraat komen deze zomer terug. Op 18 juni bijt de Orde van de Roncevalles de spits af. Mét die dag ook de verkiezing van een nieuwe kasteeldame. “Normaal hadden we in 2021 een nieuwe kasteeldame moeten kiezen, maar omdat de verkiezing in corona niet kon doorgaan, kreeg ze een extra jaar”, klinkt het bij de organisatie. Tijdens de statiekermis in augustus is er dan op 15 augustus de rommelmarkt in de Stationsstraat.

Veel kermissen

De kermis aan het station in Tielt is overigens lang niet de enige kermis in Tielt komende zomer. Zo is er ook nog de Junikermis in Schuiferskapelle van 10 tot 12 juni. Het zwaartepunt van het weekend ligt op zondag. Dan passeert de wielerwedstrijd Elfstedenronde door Schuiferskapelle. “Daarbij zullen we in samenwerking met Kwaremont een heus wielerdorp inrichting”, vertelt organisator Dirk Braeckevelt. Ook Tielt Kermis en de kermis in Aarsele staan opnieuw op de kalender.

Maar natuurlijk kunnen ook de dorpsfeesten niet ontbreken. Zo wordt er op 28 augustus gefeest in Aarsele tijdens Aarsele Feest, is er het eerste weekend van september het Snelle Tieze Weekend in Kanegem en zijn er het weekend daarop de Kapelse dorpsfeesten.

Het zijn maar enkele van de talloze activiteiten. Het volledige programma is te vinden via www.tieltzomert.be. “We hebben als dienst Evenementen bewogen jaren achter de rug. We hebben veel georganiseerd, maar ook veel afgelast. Met deze kalender zijn we echter klaar voor een mooie zomer, die een heel gevarieerd aanbod brengt”, besluit schepen van Feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). (TM)

Info: www.tieltzomert.be.