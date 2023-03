Professor Tim Soens vertelt over natuurrampen door de eeuwen heen in CC Scharpoord in Knokke

Op zondag 19 maart om 10 uur houdt professor Tim Soens in Bib Scharpoord een lezing over natuurrampen door de eeuwen heen. Droogte, overstromingen, pandemieën, hongersnood… natuurrampen lijken frequenter en intenser dan ooit. Maar is dat ook zo? Historici vinden altijd wel één ramp die nog groter en verwoestender was. In deze lezing duiken de toehoorders in de tragische, maar ook fascinerende geschiedenis van natuurrampen.

Van de Grote Middeleeuwse Hongersnood (1315-17) over de mega-droogtes van 1540 of 1857-58 tot de stormvloeden van 1404 tot 1953 staan de deelnemers stil bij de vraag waarom mensen kwetsbaar waren en zijn voor natuurrampen. Natuurextremen hebben we immers niet in de hand, maar wie kwetsbaar is en wie niet, is doorgaans het gevolg van heel concreet menselijk handelen.

Inschrijven verplicht op telefoon 050 630 430 of via het onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord. Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago. 3,50 euro voor de rest. (DM)