Professionals van lokale besturen uit Brugge en De Panne zijn laureaten Servantes Awards

Op donderdagavond 26 oktober werden in Aalst de tweede Servantes Awards uitgereikt in drie categorieën. De prijzen geven een positieve erkenning aan professionals van lokale besturen.William De Beuckelaere, projectleider technieken bij Mintus uit Brugge krijgt erkenning voor zijn jarenlange carrière en de award voor beste team gaat dit jaar naar een duo uit De Panne. Team HR en Team Project Club zetten zich daar in om een nieuwe wind door het bestuur te laten waaien.

De Servantes Awards zijn de belangrijkste prijzen voor medewerkers van lokale besturen in Vlaanderen. “Deze tweede editie van de awards bevestigt de nood aan positieve aandacht op werken bij lokale besturen. De vakkennis en jobprofielen zijn bijzonder divers. Wat de local civil servants allemaal gemeen hebben, is dat zij onze lokale samenleving goed doen draaien”, vertelt Dieter De Kerpel, managing partner Servantes.

De jury, voorgezeten door professor dr. Herwig Reynaert van de UGent, boog zich over tal van inzendingen uit alle provincies. Eerste plaats in de categorie ‘Nieuwkomer’ gaat naar onthaalmedewerker Kateryna Glavanar uit Merelbeke. Bij de Oekraïense inwoners staat Kateryna bekend omdat zij bij haar in hun moedertaal uitleg kunnen krijgen over de administratieve processen die zij moeten doorlopen.

Stijn Cool (polyvalent medewerker en klusjesman bij Welzijnsvereniging Ons Huis in Brugge) prijkt op de tweede plaats. Hij heeft een loopbaan als werkbegeleider, opvoeder, administratief bediende en werfleider. “Stijn is een absolute meerwaarde voor de hele organisatie. Hij bracht nieuwe inzichten, oplossingen en know-how binnen in de organisatie”, loven zijn collega’s hem.

De jury prijst Stijn onder meer omwille van zijn rol als perfecte “liaison officer” tussen afdelingen en collega’s, met een warm hart voor de bewoners en hun familie.

Loopbaanprijs voor William De Beuckelaere uit Brugge

William De Beuckelaere, projectleider technieken bij de technische dienst van Zorgvereniging Mintus (voorheen OCMW Brugge) krijgt de carrièreprijs.

William De Beuckelaere mocht de carrièreprijs in ontvangst nemen. © gf

William startte als onderhoudsman bij het toenmalig WZC Ten Boomgaarde en is doorgegroeid tot projectleider technieken. Hij maakt al tientallen jaren deel uit van de wachtdienst en is vaste vrijwilliger op opendeurdagen. William stelde zijn pensioen uit tot een groot project van het WZC volledig werd voltooid en er een vervanger voor hem werd gevonden.

“William is een voorbeeld van een werknemer die binnen een openbaar bestuur elke dag opnieuw gedurende meer dan 40 jaar het beste van zichzelf geeft”, prijst zijn collega Ann Vandycke hem.

De jury is unaniem lovend: “Gedurende meer dan 40 jaar ging deze laureaat geen uitdaging of inspanning uit de weg. Hij stelde steeds het belang van de organisatie, de medewerkers en de cliënten voorop, over de muurtjes heen. Hij kan beschouwd worden als een modelcollega in een moeilijke sector.”

Twee teams uit De Panne halen eerste prijs Team-award binnen

Team-HR heeft met een ambitieus veranderingsprogramma een nieuwe wind laten waaien in het lokaal bestuur De Panne. Mede dank zij hun initiatieven zette De Panne grote stappen naar een moderne, efficiënte en aantrekkelijke organisatie en werd De Panne een sterk merk op de arbeidsmarkt.

Team-HR uit De Panne. © gf

“Wij zijn ambassadeurs van het nieuw HR-beleid en vinden het dan ook onze taak om andere lokale besturen te bekeren”, glundert Gregory Brunin, HR-manager.

Het team Projectclub is een dienstoverschrijdend team dat de projectmatige aanpak op de kaart heeft gezet binnen het lokaal bestuur De Panne: 50 van de 300 medewerkers zijn lid van de ‘Project Club’. Projecten verlopen sneller en efficiënter, wat perfect past in de waarden die het bestuur uitdraagt.

Het oordeel van de jury is dat de combinatie van deze twee teams een toonbeeld is van een quasi perfect HR-beleid. “Het geheel getuigt van een grote ambitie en biedt inspiratie voor andere lokale besturen. Deze laureaten mogen zich terecht ambassadeurs noemen van een nieuw HR-beleid.”

‘Team Oekraïne’ van het OCMW Brugge

De tweede prijs voor beste team blijft in West-Vlaanderen. Het nieuwe samengestelde ‘Team Oekraïne’ van het OCMW Brugge moest in maart 2022 bijzonder snel schakelen. Initieel bestond het team uit medewerkers die reeds aan de slag waren binnen de sociale dienst. Later kwamen daar 10 nieuwe collega’s bij, vooral maatschappelijk werkers, nieuwkomers en anciens.

‘Team Oekraïne’ van het OCMW Brugge. © gf

Het team heeft meegewerkt aan de opdracht om gemiddeld 300 Oekraïners een inkomen en/of huisvesting te geven. Het team speelde een voortrekkersol voor andere centrumsteden. Veerle Van Vynckt, adviseur sociale dienstverlening, heeft niets dan lof: “Het team Oekraïne zorgt voor een positieve dynamiek en uitstraling bij de ganse sociale dienst en het lokaal bestuur. Het team doet goesting krijgen in werken voor een OCMW!”

De winnaars ontvingen een kunstwerk van ontwerper Rik Verhaest (Erpe-Mere, alumnus van de Academie Beeldende Kunst Aalst en winnaar van de Valerius De Saedeleerprijs ’21-‘22) waarin het beeld van een stad of gemeente weerspiegeld wordt.

Pleidooi voor sterkere lokale besturen

Dany Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, hield een speech waarbij hij de speerpunten van een lokaal ondernemersvriendelijk beleid aanhaalde en praatte over het belang van de lokale besturen voor ondernemers en van ondernemers voor de lokale economie. Aansluitend vond een panelgesprek plaats met vertegenwoordigers van lokale besturen.

Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur pleitte tijdens zijn slottoespraak op de awarduitreiking voor sterkere lokale besturen en de cruciale rol van de lokale ambtenaar daarin. “In een steeds complexer wordende wereld hebben we nood aan een stabiele, rechtszekere en betrouwbare overheid. Daarbij is de rol van de lokale ambtenaar meer dan ooit cruciaal”, stelt Windey.