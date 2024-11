“Proeven van zorgeloos leven”: De Bottelarij in Kortemark promoot assistentiewoningen en winterstay

Momenteel wachten nog 18 assistentiewoningen op het Brouwersplein in Kortemark op bewoners. Er werd een woonadviseur aangesteld om deze woningen in de kijker te zetten. Men gooit de deuren open van donderdag 21 tot en met zondag 24 november en biedt ook een zogenaamde ‘winterstay’ aan.

“De Bottelarij opende midden in de coronapandemie”, aldus woonadviseur Els Demeulenaere, die afkomstig is uit Ieper. “Ondertussen draait het woonzorgcentrum al helemaal op kruissnelheid, maar het grootste deel van de assistentiewoningen in De Foederie, zoals het gebouw heet, staat helaas nog leeg. Momenteel zijn er drie bewoond en we zouden maar al te graag hebben dat in de andere 18 flats ook het licht brandt. We willen daarom van donderdag 22 tot en met zondag 24 november de deuren opengooien voor het grote publiek. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen en meer informatie te krijgen over hoe gezellig het is om hier te wonen. Er is altijd een ingerichte modelflat, waar mensen binnen kunnen kijken. Momenteel hebben we die zelfs al ingericht met een kerstboom”, zegt Els. “We willen vooral het zorgeloze leven, weg van de eenzaamheid, onder de aandacht brengen.”

Winterverblijf

“We willen deze gelegenheid aangrijpen om ook onze zogenaamde winterstay promoten. Hierbij bieden we de mogelijkheid om bij ons te komen verblijven tijdens de eenzame winterdagen, voor korte of langere tijd. Tussen oktober en maart is het mogelijk om hier een flatje te boeken voor één of meerdere maanden”, vertelt Els verder. “Zo maken we het mogelijk dat mensen kunnen proeven van het leven in een assistentiewoning en zo dichter bij de familie te zijn, of de feest- en winterdagen door te brengen in een gezellige en warme sfeer, midden in het centrum van Kortemark en dicht bij alles. Tegelijk zullen we tijdens deze vierdaagse een kleine tentoonstelling organiseren van Keranjamiek, met zowel kunstwerken als gebruiksvoorwerpen in keramiek die in een van onze assistentiewoningen zullen prijken. Ze zijn van de hand van Anja Beernaert uit Handzame.”