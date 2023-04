Proeven van eigen troeven in Grensleie: negende Smikkeltocht loopt langs Lendelede, Harelbeke en Kortrijk

De toeristische diensten van de cluster Grensleie pakken voor de negende keer uit met een smikkeltocht. Op 7 en 8 mei kan je fietsen langs de mooiste plekjes van de regio terwijl je om de haverklap verrast wordt met een hapje en een drankje.

De gemeentebesturen van Ledegem, Dadizele-Moorslede, Wervik, Menen en Wevelgem organiseren voor de negende keer de Grensleie Smikkeltocht. Terwijl je fietsend de mooiste hoeken van de regio ontdekt, krijg je op de halteplaatsen heel wat lekkers voorgeschoteld voor een zacht prijsje. Dit jaar zoekt de Smikkeltocht het nét buiten de eigen regio.

53 kilometer

“We verkennen eigenlijk de streek net buiten de eigen streek”, zegt de Wevelgemse schepen van Toerisme Mathieu Desmet. “Het is daar ook mooi en het is altijd leuk om even te gluren bij de buren. De succesformule van de Grensleie Smikkeltocht, voordien gekend als de Leie Lekker Zoete Tocht, blijft ongewijzigd: een dag lang ga je met de fiets op verkenning in eigen streek. Ondertussen proef je van het lekkers dat de regio je te bieden heeft en kom je op verrassende plekjes terecht.”

Dit jaar is de lusvormige route 53 kilometer lang. De fietsroute loopt langs grotendeels rustige en landelijke wegen en brengt je van de ene stopplaats naar de andere op en langs het fietsnetwerk. De start is tussen 9 en 11 uur in sportbar Uit de Kom, de brasserie bij de Zwemkom. Wevelgem fungeert als gastgemeente van deze editie. “Ons nieuwe zwembad is meteen de eerste trekpleister langs de route, al door velen gekend en druk bezocht door sportievelingen uit de brede regio”, vervolgt Mathieu Desmet. “Van daaruit vertrek je richting Sint-Eloois-Winkel, waar je wat toelichting en een drankje krijgt in Fruithoeve ‘t Beurtegoed. Daarna gaat het naar Lendelede, voor een proevertje bij IJshoeve Ten Hoochstede. Lunchen doe je in Huis van Wonterghem in Kuurne.”

Animatiefilm

De tocht loopt verder naar cafetaria De Gavermolen in Harelbeke voor een koffie en een ijsje. De voorlaatste halte brengt je bij belevingscentrum Kortrijk 1302. Hier kan je genieten van een animatiefilm, waarvoor bij inschrijving gereserveerd moet worden. Eindigen doe je bij Beugnies Les Chocolats voor een korte toelichting, degustatie en een drankje. Je kan er ook genieten van een biertje van Brouwerij Toye.

De start is tussen 9 en 11 uur bij De Zwemkom in Wevelgem waar probleemloos kan geparkeerd worden. Bij reservering kan je ook fietsen huren, 13 euro voor een stadsfiets, 30 euro voor een e-bike. Voor een hele dag fietsplezier en degustatie van lekkers betaal je 39 euro en 29 euro voor kinderen onder 12 jaar. Inschrijven kan vanaf 3 april. Het aantal deelnemers is beperkt tot 250 per dag.