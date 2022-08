Proefproject met infocoaches moeten uitgaanssfeer in badstad Oostende versterken

Stad Oostende zet alles op een positieve uitgaansbeleving en is vrijdag gestart met een proefproject waarbij infocoaches worden ingezet. Kom je dus iemand met een fluo hesje tegen de komende weekends, dan kan je daar al je vragen aan stellen.

De infocoaches moeten de positieve uitgaanssfeer versterken tijdens de drukke zomeravonden. Die kwamen er op vraag van de Dienst Jeugd van de Stad. “Infocoaches maken contact met het uitgaanpubliek en beantwoorden de vragen waarmee ze zitten”, duidt schepen van Uitgaansbeleid, Maxim Donck (N-VA). “De coaches worden ingzet door Flowgent en hebben een hulpverlenende en preventieve functie. Ze genoten een opleiding EHBO, Harm Reduction en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering.”

Veilige feestomgeving

In hetzelfde kader werden in het verleden de ‘Quality Nights’ gelanceerd. Het charter streeft naar de vermindering van de risico’s in het uitgaansleven. Dat gebeurt onder meer door een veilige feestomgeving te creëren en feestvierders middelen aan te bieden om gezondheidsrisico’s tijdens het uitgaan te verminderen.

“De infocoaches vallen op een positieve manier op in het straatbeeld, omwille van hun gekleurd hesje. Op die manier dragen ze bij tot een veilige en betere ervaring tijdens het uitgaan. Voor alle duidelijkheid: de infocoaches komen niet tussen bij eventuele agressie-incidenten maar staan wel in nauw contact met de Lokale Politie”, aldus de schepen.

De infocoaches worden ingezet op 5, 6, 12, 13, 14, 19 en 20 augustus, telkens van 22 tot 3 uur. Het project zal na de zomer worden geëvalueerd.