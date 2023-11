Proef vier dagen lang de beste champagne uit Epernay in Middelkerke

Van donderdag 9 tot en met zondag 12 november zijn de liefhebbers van champagne vier dagen aan het feest. Elf ambachtelijke champagnehuizen uit de regio Epernay zetten hun beste flessen op tafel en dit voor de laatste maal in het cc De Branding. Volgend jaar wordt de hoogmis van de champagne, die zijn gelijke niet kent aan onze kust, op het getouw gezet in de SILT, het nieuwe casino.

Middelkerke en Epernay zijn al decennia lang onafscheidelijk verbonden met mekaar. Al meer dan een kwart eeuw pakken ambachtelijke champagnehuizen in november uit met hun beste flessen. Dit jaar mogen we de huizen Michel Genet, Prévoteau-Perrier, M. Vanzella, Le Brun Servenay, Viard Laroque, Marcel Vautrain, Bourdaire-Gallois, André Moussy, Benoit Hennequin, Thierry Bourmault en Robert Allait verwachten. Bezoekers van de beurs kopen hun eigen champagneglas aan 6 euro aan de kassa. Zonder glas kan er immers niet gedegusteerd worden.

Toerismeschepen Tom Dedecker: “Het is leuk om te zien dat onze pioniers Benoit Hennequin, Marcel Vaturain en het huis Prévoteau-Perrier met Delphine en Christophe er nog steeds bij zijn. Zij vormen steevast de ruggengraat van ons champagneweekend”, aldus de schepen.

Champagnemenu’s

Traditioneel zetten de beste restaurants, bistro’s en eethuizen een uitgelezen champagnemenu op tafel. Deze zijn te vinden in de knappe brochure, gratis te bekomen bij de dienst toerisme en in het MAC. Het wordt alvast genieten in de restaurants Marquize, Ramblas, La Tempête, Vlass, The Lord, Columbus, Honfleur, Villa Hotel, Bistro@Sea, La Pasion en La Fonda. Reserveren is sterk aanbevolen.

Opening op donderdag 9 november om 19.30 uur met de Nacht van de Champagne (enkel toegang op vertoon van ticket). Tickets aan 50 euro, te bekomen bij Infopunt Toerisme, De Oude Post, Joseph Casselaan 1. Een avond vol beleving, bruisende champagne en feest.

Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 november: vanaf 11 uur vrije toegang tot de champagnebeurs, show en optreden van diverse vedetten en groepen.

Diverse champagnedegustaties in de theaterzaal van het cc De Branding met Alain Bloeykens: 15 euro. Zaterdag 11 november: om 11.30 uur, 15 uur en 17.30 uur. Zondag 12 november: om 11 uur. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan telefonisch via 059 30 03 68 of via mail: toerisme@middelkerke.be.

