Probus Waregem huldigt Albert Amez en Willy De Bouvrie: “Diep gevoel van voldoening”

In een warme sfeer van erkenning en waardering vond onlangs de huldiging plaats van twee van de meest toegewijde leden van Probus

Waregem, Albert Amez (79) en Willy De Bouvrie (82). Het hoogtepunt van de ceremonie was de overhandiging van het prestigieuze George Dick-ereteken, een symbolische bekroning voor hun jarenlange toewijding en inzet voor de vereniging.

Probus Waregem, afgeleid van ‘Association of retired professional and businessmen,’ is een vereniging die haar oorsprong vindt in het bruisende Engeland van 1965, een tijd waarin mannenclubs hun hoogtepunt beleefden. De naam evolueerde later naar ‘Association of retired professional and business people,’ in lijn met de vooruitgang van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een initiatief van Rotary. Probus staat bekend om zijn motto ‘Amicitia et tolerantia vriendschap en tolerantie en onderscheidt zich niet als een serviceclub.

Het hart van deze bijzondere dag was de uitreiking van het George Dick-ereteken aan Albert Amez en Willy De Bouvrie. Dit ereteken, genoemd naar de oprichter van Probus in België George Dick, wordt uitzonderlijk toegekend aan leden die opmerkelijke bijdragen hebben geleverd aan de vereniging.

Passie en toewijding

Albert Amez, de gewaardeerde protocolmeester, en Willy De Bouvrie, de toegewijde secretaris, waren beiden vanaf het begin, in 2004, betrokken als medeoprichters van Probus in Waregem. Hun indrukwekkende staat van dienst strekt zich uit over maar liefst 20 jaar, waarin ze met passie en toewijding hun verantwoordelijkheden vervulden.

De huldiging vond plaats in het sfeervolle ’t Landhuys, de vertrouwde ontmoetingsplek van de club. Onder de wakende ogen van regiocoördinator Annie Goddaer ontvingen Albert Amez en Willy De Bouvrie het George Dick-ereteken als erkenning voor hun onvermoeibare inzet. Hun bijdrage aan Probus Waregem is niet alleen een persoonlijke triomf maar ook een viering van de waarden van vriendschap, tolerantie en toewijding, die Probus hoog in het vaandel draagt.

In een emotionele reactie liet Willy De Bouvrie weten: “Deze erkenning is niet alleen een eerbetoon aan mijn dienst aan Probus Waregem, maar ook aan de warme banden van vriendschap die we hier hebben opgebouwd. Ik ben buitengewoon trots op deze onderscheiding en beschouw ze als een van de hoogtepunten in mijn leven. Samen met Albert ben ik dankbaar voor de vele mooie jaren die we hebben mogen delen en voor de waardevolle momenten binnen deze prachtige vereniging.”

Mijlpaal

Albert Amez voegde eraan toe: “Ik denk dat ik voor beiden mag spreken, als dit ons vervult met een diep gevoel van voldoening. Het is een bevestiging van de waarde van onze bijdragen aan Probus Waregem. Samen hebben Willy en ik getracht een positieve impact te hebben op onze vereniging, en deze hulde versterkt onze toewijding voor de toekomst. Het is een eer om deel uit te maken van een gemeenschap die vriendschap en tolerantie hoog in het vaandel draagt.”

“De huldiging markeert niet alleen een mijlpaal voor Albert Amez en Willy De Bouvrie, maar ook voor Probus Waregem als geheel. Het is een herinnering aan de kracht van gemeenschap, de waarde van langdurige toewijding en het belang van het eren van degenen die het fundament van een vereniging versterken”, besluit voorzitter Freddy Decaigny.