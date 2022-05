Problemen met drinkwater in Ruddervoorde en Waardamme kosten brouwerij duizenden euro’s

Sinds woensdag is er een probleem met het drinkwaternet van de Watergroep in Ruddervoorde en Waardamme. De druk was sinds vroeg in de ochtend beduidend minder.

Op de website van de Watergoep lezen we dat de einddatum voor de problemen voorzien is op vrijdag 13 mei. Bovenop de werken die verspreid over het grondgebied momenteel worden uitgevoerd was er een leidingbreuk in de Korte Akerstraat in Waardamme ter hoogte van bioboerderij De Zaaier.

Het wegvallen van de waterdruk had voor brouwerij Stokhove zeer grote gevolgen. In de vooravond beschikte de brouwerij niet over leidingwater dat gebruikt wordt om de wort terug te koelen in zeer korte tijd, waardoor er 1.500 liter Tripple Joe verloren is gegaan. “We hadden deze morgen al gezien dat de waterdruk iets minder was maar genoeg om mee te werken”, horen we van brouwer Levi Høgenhall.

“Maar toen we begonnen met het kookproces terug te koelen zagen we geen daling van de temperatuur in de tank. Bij een snelle controle kwam er geen water meer uit de wateraansluiting. Daardoor is de wort enkele uren blijven aanleunen tegen de kooktemperatuur, waardoor de smaak en de textuur van de tripple Joe niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen die we aan ons bier geven. We hadden alles moeten koelen in maximaal 1 uur. Doordat we ook zeer traag kunnen afkoelen is er een grote kans op bacterievorming waardoor we, met pijn in hart, 1.500 liter bier moeten laten vernietigen, wat voor ons een kost van om en bij de 8.000 euro meebrengt. Ook een volledige dag werken is verloren.”

Accijnzen

Het is niet alleen 1.500 liter bier die verloren is maar nu moet er een afspraak gemaakt worden met de dienst accijnzen om dit brouwsel te vernietigen. “Ik zal donderdagochtend contact met hen opnemen en ik hoop dat ze snel kunnen langskomen om alles vast te stellen. Zolang ze niet zijn geweest kunnen we ook niet verder met brouwen omdat het verontreinigde bier in dezelfde tank moet blijven. We kunnen dus ook niet starten met een nieuw brouwsel. Daardoor zal waarschijnlijk een volgend brouwsel, dat nu nog in een vroeg station zit, verloren zijn.”

Voor de brouwers van brouwerij Stokhoven is dit een zware tegenslag net na de moeilijke periode door de Covid-19-pandemie. Als er vanuit de Watergroep een oplossing zal komen of de Watergroep overmacht zullen inroepen is nu nog niet geweten. Ze hebben via burgemeester Jan de Keyser gevraagd om contact op te nemen met de Watergroep en het probleem over te maken. Zelf hebben ze hun eigen verzekering aangesproken om na te gaan of er via deze weg een oplossing kan geboden worden voor deze zware tegenslag. Omstreeks 20.30 uur was het waterlek in de Korte Akkerstraat, op enkele honderden meters van de brouwerij, hersteld, maar veel te laat om het brouwsel nog te redden. (GST)