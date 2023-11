Problemen met dieselpomp bij tankstation Q8 in Roeselare te wijten aan lek: “Inmiddels alles terug hersteld”

De problemen die bestuurders vorige week ondervonden na diesel getankt te hebben aan het Q8-tankstation langs de Meensesteenweg in Roeselare werden veroorzaakt door een lek. Inmiddels is alles hersteld en kan de dieselpomp wellicht woensdag al terug opgestart worden.

Vorige week vielen verschillende autobestuurders in de regio met hun wagen stil nadat ze even voordien diesel getankt hadden aan het Q8-tankstation langs de Meensesteenweg in Roeselare. Al snel bleek dat er water in de dieseltanks was gelopen. “We nemen dit voorval heel ernstig. Alle slachtoffers zullen vergoed worden en wij gaan onmiddellijk op zoek naar hetgeen er foutgelopen is”, aldus woordvoerster Katia Van Bouwel vorige week.

Lek

Inmiddels werd duidelijk hoe het probleem ontstaan is. “Er werd een lek geconstateerd. Inmiddels werd alles hersteld. Daarna werd er een nieuwe product gelost. We doen nu eerst nog een analyse van de stalen die genomen zijn van het nieuwe geloste product. Wanneer uit deze uitslagen blijkt dat alles in orde is, kunnen de dieselpompen terug opgestart worden. We gaan ervan uit dat dit in de loop van woensdag kan”, aldus de woordvoerster.