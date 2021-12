Privéstal De Blauwe Zaal in Brugge ondergaat metamorfose

Voor de paardenliefhebbers in het Brugse en omstreken wordt 2022 een jaar om naar uit te kijken. De Blauwe Zaal nabij de Damse Vaart in Sint-Kruis wordt tegen de zomer omgebouwd tot een modern hippisch centrum met pensionstal, hoevetoerisme en een wijnhuis.

Vzw De Blauwe Zaal is aangesloten bij Paardensport Vlaanderen en organiseert voor haar leden tal van rijlessen, wandelingen, paardenkampen en andere activiteiten. De nieuwe plannen omvatten de bouw van nieuwe stallen, de aanleg van een nieuwe binnen- en buitenpiste en een stapmolen. Verder wordt voorzien in het aanleggen van een terras, een binnenplein en de bouw van een wijnhuis voor Mérula. “We willen Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen, de omwonenden en alle betrokken partners bedanken voor hun steun in het project”, klinkt het.

Het clubhuis opent dinsdag 20 juli opnieuw de deuren voor haar leden. Er wordt ondertussen voorzien in onder andere hoevetoerisme in elegante gastenkamers. Wie dat wenst kan er logeren op een iconisch domein, een erfgoed tussen Brugge en Damme dat als sinds 1571 op de kaart prijkt.

Het wijndomein Mérula van wijnbouwer Marino Moenaert vindt zijn oorsprong in Oostkamp. Op vandaag telt het wijndomein meer dan 20.000 ranken, verdeeld over verschillende domeinen in de streek. Eén van de wijngaarden van zo’n 2,35 hectare bevindt zich op de site van De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Daar komt nu dus ook een bijhorend wijnhuis. (ACR)