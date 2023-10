Privé-kliniek wil Brugs echtpaar helpen bij donatie van bevroren embryo’s

Een privé-kliniek heeft het Brugse echtpaar Kimberly Thyssen en Glenn Deman gemeld dat zij hun tien diepgevroren embryo’s aan dat ziekenhuis kunnen doneren. De kliniek zal dan zelf op zoek gaan naar kandidaat-ouders. Het voorstel bezorgt Kimberly en Glenn gemengde gevoelens.

Op Facebook deed het Brugse echtpaar Glenn Deman (38) en Kimberly Thyssen (35) vorige week een merkwaardige, publieke oproep: “Na lang twijfelen en de voor- en nadelen afwegen, hebben we besloten om bij twee kindjes te blijven. We hebben nog tien embryo’s in bewaring in het AZ Sint Jan van Brugge. We zouden ze liever niet laten vernietigen of afstaan aan de wetenschap.”

Wachtlijsten

“Er zijn jammer genoeg veel koppels die geen of moeilijk kindjes kunnen krijgen. Daarom willen we onze tien embryo’s doneren. Voor dat we ze laten transporteren naar een ander ziekenhuis willen we vragen om dit bericht te delen. Misschien ken je iemand die op de wachtlijst staat?”

“Embryo’s zijn zeldzaam en vaak zijn het lange wachtlijsten. Sommige kinderwensen worden nooit vervuld. Hopelijk kunnen we via deze weg een ander koppel gelukkig maken.”

Vele reacties

Na publicatie van een artikel over dit dossier in KW, kreeg het echtpaar vele reacties van kinderloze koppels. Mensen met schrijnende verhalen die zwangerschap via ivf, donorschap of adoptie niet konden betalen. “Ik onthou vooral de positieve reacties op onze oproep”, zegt Kimberly Thyssen. “Je hebt natuurlijk altijd mensen die sceptisch zijn, maar de meeste mensen begrijpt ons standpunt wel.”

Het feit dat een private kliniek in tegenstelling tot openbare ziekenhuizen actief wil meewerken aan het doneren van de bevruchte embryo’s bezorgt Kimberly en Glenn gemengde gevoelens: “Aan fertiliteit wordt veel geld verdiend. Niet altijd op een eerlijke manier. Mensen hebben niet alleen veel verdriet maar vaak ook op lange termijn geldgebrek. Daarom de oproep van vorige week.”

“We hoopten dat die wachtlijsten nog bestonden om op een eerlijke, neutrale manier te doneren. Daarom willen we eerst voldoende informatie ontvangen van de privé kliniek. We wensen de zekerheid dat onze embryo’s dan werkelijk gedoneerd worden”, aldus Kimberly.