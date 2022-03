Privaat WZC opent eind 2023 langs de Bloemenlaan in Oudenburg

Eind 2023 opent Korian België een gloednieuw woonzorgcentrum in de Bloemenlaan, rechtover de begraafplaats van Oudenburg; een investering van 11 miljoen euro. “Deze private speler zal 68 ruime en comfortabele kamers voorzien op wandelafstand van het centrum van onze stad”, zeggen burgemeester Anthony Dumarey en schepen van Senioren Romina Vanhooren.

De private groep Korian is Europees leider in de zorg voor en de ondersteuning van ouderen en kwetsbare groepen. “We zijn blij dat Korian ook de weg naar Oudenburg heeft gevonden om hier een nieuwe woonzorgcentrum te realiseren. Deze komt achter de Molenhoeksite in de Bloemenlaan, in de onmiddellijke omgeving van een bushalte en op wandelafstand van het centrum”, duidt de burgemeester.

“Focus op eigenheid van onze bewoners”

Korian investeert voor het nieuwe woonzorgcentrum 11 miljoen euro. Eind 2023 zullen de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in een van de 68 eenpersoonskamers, voorzien van een eigen badkamer, verspreid over drie verdiepingen. Elke verdieping zal een eigen leefruimte hebben, er komt een groot café met ruim terras en rondom het gebouw wordt een tin aangelegd. De dagprijs zal rond de 70 euro bedragen, extra kosten als kapper, huisarts, medicatie niet inbegrepen. In WZC Riethove betalen inwoners vandaag 63 euro of 67 euro indien ze niet van Oudenburg afkomstig zijn.

Kwalitatieve zorg

“De groep Korian focust vanuit haar basisfilosofie positive care erg op de eigenheid van haar bewoners, op wat hun mogelijkheden zijn, hun gewoontes, op wat ze belangrijk vinden en probeert daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. We houden rekening met hun wensen, met wat zij nodig hebben. Korian staat garant voor kwaliteitsvolle zorg en investeert daar sterk in. Belangrijk daarbij is dat het een proces is dat veel verder gaat dan louter procedures, het is de leidraad voor kwalitatieve zorg”, verduidelijkt Lieve Van Boxem, woordvoerder van Korian.

Het nieuwe WZC, dat momenteel nog geen naam heeft, zal werk bieden aan een 35-tal personeelsleden. Met de 80 bedden in Riethove krijgt Oudenburg eind 2023 een capaciteit van 148 woongelegenheden in de woonzorg.