Prinses Delphine van België wordt meter van vzw Boven De Wolken: “Extra aandacht vestigen op de onmisbare steun die we sterrenouders bieden”

Vzw Boven De Wolken bestaat bijna acht jaar en biedt ouders steun en troost bij het verlies van hun baby. Samen met de trouwe vrijwilligers heeft de vzw al meer dan 5.800 sterrenkindjes en hun families mogen bijstaan.

Een kindje verliezen, was vroeger een taboe. Er werd niet over gesproken en het onderwerp werd zo snel mogelijk in de doofpot gestoken. Het verdriet werd diep begraven, maar eigenlijk nooit verwerkt door de ouders zelf. Ze werden niet beschouwd als ouders, noch door zichzelf, noch door anderen.

Dankzij de gratis fotoreportages die Boven De Wolken aanbiedt, hebben ouders een blijvende herinnering aan hun kindje(s). Het tonen van foto’s kan een belangrijke rol spelen bij het erkennen van het verdriet en het delen van de pijn met anderen.

Extra aandacht

Met het symbolische meterschap van Prinses Delphine van België hoopt de vzw meer bekendheid te creëren bij de Belgische bevolking en daarmee verder het taboe te doorbreken. Het bespreekbaar maken van perinataal verlies is in de eerste plaats voor de ouders zelf een enorme steun. De vzw is dan ook enorm dankbaar dat Prinses Delphine de vzw en werking een warm hart toedraagt en door het meterschap op te nemen het thema bespreekbaar wil maken. Haar betrokkenheid zal de vzw ongetwijfeld helpen om meer ouders te bereiken, een blijvende impact op hun leven te hebben en het grote taboe rond dit onderwerp te doorbreken.

Sharon Geirnaert, medeoprichtster, vertelt: “Met het meterschap van Prinses Delphine willen we extra aandacht vestigen op de onmisbare steun die we sterrenouders bieden. Met onze fotoreportages maken we het kindje dat zo kort heeft geleefd zichtbaar en bieden we houvast bij het intense rouwproces.”

Onmisbare steun voor sterrenouders

Vzw Boven De Wolken wil er zijn voor gezinnen op een van de moeilijkste momenten in hun leven.

Het moment van de fotosessie is zoveel meer dan alleen het maken van foto’s. Er wordt gezorgd voor een warm gezinsmoment, een moment waarop ouders papa en mama durven worden en hun kind toelaten in hun hart, om het hun hele leven te koesteren. Een moment waarop ze niet meer bang zijn voor de dood en vooral de liefde en trots ervaren.

Ondertussen is de vzw Boven De Wolken uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 300 vrijwilligers. Naast het fotograferen van jaarlijks ongeveer 1.200 baby’s organiseren ze familiemomenten waarop ouders elkaar ontmoeten, hebben ze een troost-webshop, geven ze lezingen en opleidingen, staan zij ouders, pers en medisch personeel te woord en behoren zij in bijna alle Belgische materniteiten tot de standaardzorgprocedure als de ouders dat wensen.