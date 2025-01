Prinses Astrid wordt meter van reddingboot ‘Watson 3’, maar project wel bedreigd door mogelijke verhuis

De vzw Restart in Oostende is blij dat prinses Astrid over een paar jaar als meter reddingboot ‘Watson 3’ zal dopen, die dan gerestaureerd zal zijn. Het renovatieproject wordt wel bedreigd door een mogelijke gedwongen verhuis naar een andere locatie.

Van 1948 tot 1980 voer de ‘Watson 3’ als reddingboot de zee op vanuit thuishaven Oostende. De zustervaartuigen ‘Watson 1’ en ‘Watson 2’ deden respectievelijk dienst in Zeebrugge en Nieuwpoort. Ondertussen proeft de ‘Watson 2’, na restauratie, alweer het zilte nat in Nieuwpoort en gunt de vzw Restart de ‘Watson 3’ als beschermd varend erfgoed een nieuw leven in de stad aan Zee.

Er vond nu een nieuwjaarsreceptie voor ongeveer 25 medewerkers en genodigden plaats in de loods in de Stapelhuisstraat 1. Daar kon Danny Droogenbroodt het meterschap én meteen ook de komst van prinses Astrid op 23 mei verklappen.

Verhuis?

Er hangt ook wel minder goed nieuws boven het renovatieproject: de concessie van de Restartwerf verloopt op 1 oktober 2026. Directe buur, de Antwerpse projectontwikkelaar Q-Invest FDK, die de belendende Hangar 1 momenteel renoveert tot eroscenter, kantoorruimtes en horecafaciliteiten ziet op dit terrein liever auto’s dan een boot geparkeerd. “Het blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen, maar we kregen zowel van het stads- als havenbestuur de toezegging dat er een oplossing voor ons ruimteprobleem zal gevonden worden. Deze infrastructuur ergens anders weer opbouwen zou onze energie en financiële middelen te boven gaan”, aldus Droogenbroodt.

Nog 2 uur

Ondertussen wordt energiek verder gezaagd, gelast en gesleuteld aan het vaartuig. Boven de bar hangt Danny’s quote ‘Nog twee uur’ als passe-partout en mantra op de meest gestelde vraag: Hoeveel werk is er nog te doen?. “Maar ik haal ook graag de woorden aan van scheepsbouwer Jan Vandamme uit Zeebrugge op wiens deskundigheid wij altijd kunnen rekenen: Vandaag zijn we voorbij het point of no return bij deze restauratie. En dat klopt: structureel staan we ver: spanten, metalen profielen en dekbalken zijn waar nodig vervangen, de twee motoren zijn gereviseerd en draaien. In een volgende fase komen de elektriciteit, apparatuur, interieurafwerking en schilderwerken aan de beurt. Ik hoop dat de ‘Watson 3’ tegen pakweg 2028 weer vaart”, besluit Danny.