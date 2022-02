Prins Laurent overhandigt charter ‘diervriendelijke school’ aan zeven basisscholen

Het was dinsdag druk in en om het stadhuis van Brugge. Daar hadden de vele huwelijken op de palindroomdag zeker iets mee te maken, maar ook het bezoek van prins Laurent zat daar voor iets tussen. De prins kwam immers in hoogsteigen persoon de charters ‘diervriendelijke school’ uitreiken aan zeven basisscholen.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar lanceerde Stad Brugge het charter ‘diervriendelijke school’. Met dit charter wil het stadsbestuur leerkrachten en leerlingen van lagere scholen informeren, sensibiliseren en responsabiliseren over dierenwelzijn.

Zeven basisscholen engageerden zich om inspanningen te leveren om het charter binnen te halen.

In zijn openingstoespraak heette burgemeester Dirk De fauw de prins heel hartelijk welkom en dankte hem uitdrukkelijk voor zijn aanwezigheid. “We dachten niet dat u zich kon vrijmaken voor het uitreiken van deze charters, maar we zijn ontzettend vereerd met uw aanwezigheid. U draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel en dat bewijst u heel uitdrukkelijk door vandaag naar Brugge te komen.”

“Het stadsbestuur hecht veel belang aan respect voor dieren en zet onder andere sterk in op sensibilisering rond dierenwelzijn”, benadrukte schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis. “Ook scholen worden hierbij betrokken via educatieve trajecten waarbij kinderen op jonge leeftijd in contact komen met dieren. Zij zijn dan ook de ideale partners in dit verhaal. Zij zijn de toekomstige diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten. Door hun voorbeeld kunnen ze andere mensen ook overtuigen om respectvol om te gaan met dieren.”

“Door het charter te ondertekenen neemt de school drie concrete engagementen”, voegde de burgemeester er nog aan toe. “In de klas wordt aandacht geschonken aan dierenwelzijn in een lessenpakket. Daarnaast moet de school dagelijks voorzien in een vegetarisch aanbod en wekelijks iedereen een veggiemaaltijd aanbieden. Ook een gedragscode voor de omgang met dieren op school is een must.”

Van de zeven deelnemende scholen behaalden basisschool de Boomhut, basisschool Context, basisschool Paalbos, basisschool De Stempel en basisschool De Tandem het gouden label. Voor basisscholen Bijenkorf en Wonderwijs was er een zilveren label weggelegd. Deze twee scholen kunnen in een volgende projectoproep nog steeds streven naar een gouden label.

Prins Laurent overhandigde het gouden of zilveren label om aan de schoolpoort te hangen en ondertekende de charters. Elke deelnemende school ontving nog een leuk extraatje in de vorm van een vlinderkastje om in de school op te hangen.

Het slotwoord was voor Zijne Koninklijke Hoogheid prins Laurent. “Ik ben blij om hier te zijn om deze scholen te belonen voor hun inzet voor dierenwelzijn.” (PDC)