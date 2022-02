Prins Laurent feliciteert koppel in Brugge met bijzondere huwelijksdatum 22/02/2022

Het was vandaag een bijzonder drukke dag in het Brugse Stadhuis. Naar aanleiding van palindroomdag waren er maar liefst tien huwelijken. En er dook ook een onverwachte gast op: prins Laurent.

Alle koppels hadden specifiek gekozen voor deze speciale datum. Schepen Jasper Pillen mocht de hele voormiddag koppels in het echt verbinden. Vanaf 9.30 uur werden om het kwartier huwelijken voltrokken. Voor het huwelijk van Klaas Baert met Nele Van Den Steen had een klas hen opgewacht aan het stadhuis. Het ging om een klas van het Sint-Lodewijkscollege afdeling Kristus Koning. Ze zongen bij het verlaten van het stadhuis het lied ‘Ik hou van u’.

Persmoment

Ook deze voormiddag kwam prins Laurent langs naar het Brugse stadhuis voor de uitreiking van het charter van diervriendelijke school.

Op weg naar het persmoment – opgewacht door burgemeester Dirk De fauw en schepen voor dierenwelzijn Mathijs Goderis – maakte prins Laurent even de tijd om in gesprek te gaan met Stefaan Maene en Oleksandrivina Lubov Karpova. Zij is van Oekraïne. Het koppel mocht samen met de prins op de foto wat voor hen een onvergetelijke dag zal zijn.