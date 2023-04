Prins Laurent bezoekt GR8 International Car Show in Kortrijk

Meer dan duizend glimmende bolides, meer dan 40.000 bezoekers en zelfs een heuse royalty die richting Kortrijk trok. En of de GR8 International Car Show een schot in de roos was! Zelfs Prins Laurent bracht, samen met zijn zoon Aymeric, zaterdag een bezoek aan GR8.

Wat ooit begon als een expo voor tuningfreaks groeide uit tot een spektakel dat het vuur aan de schenen van het Autosalon legt. Een exclusieve Koenigsegg met een prijskaartje van 3 miljoen? Een unieke Mercedes met niet vier, maar zes wielen? Of wat dacht je van mini-formule 1-bolides waar je zelf aan het stuur kunt zitten?

De wow-factor droop afgelopen weekend van de muren van de Kortrijkse Xpo tijdens de GR8 International Car Show. Het event is geen nieuwkomer in Kortrijk, maar slaagde er wel voor het eerst in om alle hallen van de Xpo tot de nok te gaan vullen. Van glimmende trucks tot dragracers met monsterlijke hoeveelheid PK’s. Van auto’s die trillen van de bass-geluiden tot bolides die allen laten wegdromen. De organisatie haalde alles uit de kast om GR8 op de kaart te zetten, met succes.

Liefhebberij

Net zoals de bezoekers, die dit jaar met meer dan 40.000 zich een weg naar Kortrijk baanden, vonden ook de exposanten vlot de weg naar de stad van de gulden sporen. België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of zelfs Zwitserland? Het waren geen uitzonderingen op het salon. In tijden waar het Brusselse Autosalon, dat zichzelf nog steeds profileert als de referentie, hun exposanten zagen smelten als sneeuw voor de zon kon Dries Dumoulin (42) dit jaar gaan uitbreiden.

“Dit is een salon waar het vooral om de liefhebberij gaat en niet zozeer om kopen en verkopen”

Het geheim van het succes? “Vasthouden aan de identiteit”, klinkt het bij Tom Pype. Hij stond in Kortrijk met zijn Ariel Atom, één van de vijf die in België te vinden zijn. “Dit is een salon waar het vooral om de liefhebberij gaat en niet zozeer om kopen en verkopen. Je gaat hier dan ook niet op iedere hoek van iedere stand iemand in kostuum hebben die je zal aanspreken met een prijslijst in de handen. Jong en oud kan hier gewoon uren rondzwerven en genieten, zonder dat er enige verplichting aan vasthangt. Voor exposanten is dat ook leuk want je kan je passie gaan delen met anderen op een erg rustige manier.”

Geen koopbeurs

Een gelijkaardig verhaal horen we bij de twee krachtpatsers van Pat-Nutrition. Het duo, naast spierbundels ook fervente autoliefhebbers, is een vaste waarde geworden op het autosalon. “Net omdat het geen koopbeurs is, is de drempel voor jonge mensen ook erg laag om naar hier te komen”, lachen ze. “Voor ons is het een erg effectieve en ook erg rustige manier om ons merk in de kijker te zetten. Dat we ook erg actief zijn op sociale media helpt natuurlijk.”

Het was vooral zaterdag dat een bijzondere gast zich liet opmerken. Kort na 14 uur bracht Prins Laurent, samen met zijn zoon Aymeric, een bezoek aan GR8. Al jaar en dag stuurde organisator Dries Dumoulin een uitnodiging naar de prins, zelf een fervent autoliefhebber. Dit jaar liet hij weten er aanwezig te zijn, op uitdrukkelijke vraag van zijn zoon.