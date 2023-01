Prins Botteltje I van Veldegem beleeft hoogdagen: “Als ik schlagers hoor, of er is een bal of stoet, dan móét ik er naartoe”

‘Prins Carnaval van de Orde van de Stropers’ luidt de titel van Bjorn Moeyaert voluit, maar zeg maar gewoon prins Botteltje I. Sinds zijn verkiezing eind december zet hij zichzelf volop in de kijker voor de zestigste editie van de carnavalstoet in Veldegem, op zondag 19 maart. “Als ik schlagers hoor, of er is een bal of stoet, dan móét ik er naartoe.”

Dat Bjorn Moeyaert (38) uit Aartrijke de nieuwe prins van het Veldegems carnaval zou worden, zat eraan te komen. Hij had op de verkiezingsavond op 23 december wel geen concurrentie, maar hij is al een vijftiental jaar een bekend gezicht in carnavalskringen. Als geboren Torhoutenaar trok hij voor zijn eerste optochten op met de carnavalsgroep de Orde van de Bourgondiërs.

Elk weekend weg

Het afgelopen jaar was hij opnieuw elk weekend uit huis om voor zijn kandidatuur campagne te voeren. Tijdens de bals van andere carnavalsgemeenten in vooral West- en Oost-Vlaanderen voerde hij maandenlang publiciteit voor zijn gooi naar de titel in Veldegem.

“De polyvalente zaal in sportcentrum De Bosserij in Veldegem zat nokvol – vooraf moest ik minstens 200 toegangskaarten aan de man brengen”, vertelt Bjorn over zijn verkiezing. “En tijdens de avondshow stelde ik mezelf voor met onder meer sketches en shownummers, songs van André Hazes, en een polonaise van minstens zestig man door de zaal. Het was een uitgelaten avond, helemaal in carnavalssfeer. Je voelde dat in Veldegem de traditie van carnaval ongelofelijk leeft. Het was volgens het bestuur van De Stropers een topeditie. Ik wil er nog graag bij zeggen dat die verkiezing Owen Verhaeghe kinderprins is geworden en Kaithlyn Claeys kinderprinses.”

Ik zou graag keizer worden. En prins van West-Vlaanderen

Op de Veldegemse carnavalsstoet van zondag 19 maart is het nog even wachten. Maar de ongeveer 45 praalwagens worden al in gereedheid gebracht om – na de lange coronapauze – eindelijk weer de vertrouwde weg door Veldegem dorp af te leggen.

Prins Bjorn zet er alvast mee zijn schouders onder om er een uitbundige feesteditie voor de zestigste verjaardag van te maken. Zijn passie voor carnaval is zo groot, dat voetballen bij de Sint Joris- en de Sportavrienden in Zedelgem niet meer vol te houden viel. Zowat elk weekend is hij voor carnaval in de weer: vergaderingen van de Veldegemse Stropers, of eetfestijnen of bals van de carnavalsverenigingen van andere gemeenten en steden: “Er is een wisselwerking tussen de carnavalsgroepen. Wij van Veldegem rijden in andere stoeten mee. Zo gaat onze praalwagen per tractor gerust tot in Gullegem. Op die manier steunen alle verenigingen elkaar, wat van pas komt om stemmen voor een titel te winnen.”

Keizer worden

“Het is mijn ambitie is om driemaal prins van de Orde van de Stropers te zijn, en dus voor keizer te gaan. Prins carnaval van West-Vlaanderen moet er ook in zitten. Iedereen van Zedelgem kan zich kandidaat stellen, maar de ziel van ambiance door carnaval moet in je zitten. Als ik schlagers hoor, of er is een bal of stoet, dan móét ik er naartoe.” (HV)