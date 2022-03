Primeur voor West-Vlaanderen: ‘Moving Water on Tour’ in Knokke-Heist

“Moving Water on Tour’ is een educatief project voor kinderen van 6 tot 12 jaar rond de impact van de water-, klimaat- en milieuproblematiek in alle continenten. Knokke-Heist is de eerste locatie in West-Vlaanderen waar ‘Moving Water’ een plaats krijgt. Het Cultuurcentrum Scharpoord en AGSO hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen”, aldus bevoegd schepen Annie Vandenbussche.

Knokke-Heist kiest ervoor om de kinderen van het basisonderwijs maximaal te betrekken bij dit unieke project. Onder impuls van Schepen Annie Vandenbussche wordt ‘Moving Water’ opgesteld op drie locaties in Knokke-Heist. Na de Sint Niklaaskerk in Westkapelle verhuist de tentoonstelling naar Ravelingen in Heist om af te sluiten in april in Scharpoord in Knokke. Op die manier krijgen alle scholen van Knokke-Heist de kans om dit uniek project voor en met kinderen te bezoeken en te beleven. De aftrap wordt gegeven op 8 maart in de Sint Niklaaskerk.

“De artistieke en educatieve installatie van ‘Moving Water’, van de hand van kunstenares Griet Baeyens uit Brugge, bestaat uit 96 kunstwerkjes op witte plastic bakjes. De kunstwerkjes zijn ambivalent. Er is een paradox tussen de schoonheid van de kleuren, de afbeeldingen en het onderwerp aan de ene kant en de lelijkheid van het plastic, de vervuiling en het ecologisch afval aan de andere kant.

“Moving Water on Tour” is een project voor en door kinderen: een actieve ‘beleving’ rond water, klimaat en ons milieu”, aldus schepen Vandenbussche.

“Dit project wil kinderen via kunst en educatieve spelmomenten bewust maken van de toenemende problemen rond water&klimaat in onze wereld. Daarbij horen onder andere kunstige opdrachten voor kinderen uit het lager onderwijs. Het project is ingedeeld voor 2 leeftijdsgroepen, 6 tot 8-jarigen en 9 tot 12-jarigen. De leerkrachten of begeleiders krijgen een educatieve bijlage om de begeleiding tot in de puntjes te verzorgen. “Moving Water on tour” is een project voor en door kinderen: een actieve ‘beleving’ rond water en het milieu”, weet kunstenares Griet Baeyens.

“Naar aanleiding van “Moving Water on Tour” schenkt AGSO aan alle 2200 schoolkinderen in Knokke-Heist een drinkfles. Door het gebruik van herbruikbare drinkflessen worden schoolkinderen gestimuleerd om kraanwater te drinken en verpakkingsafval te voorkomen. Op die manier kan verder gebouwd worden aan een duurzame en gezonde leeromgeving. De primeur is voor de school De Driemaster Westkapelle. Het is een project in samenwerking met het AGSO-Waterbedrijf, Farys en Cultuurcentrum Knokke-Heis”, weet Annie Vandenbussche.