Primeur voor Roeselare: Roemeens consulaat komt ter plaatse paspoorten uitreiken

In Roeselare en omliggende gemeenten wonen heel wat Roemenen en om die grote gemeenschap van dienst te zijn installeerde het Roemeense consulaat deze morgen op het Kerelsplein een pop-up ambassade waar landgenoten allerlei documenten konden afhalen. “Vandaag hebben we 138 afspraken. In de toekomst zullen we dat allicht nog meer doen”, Oleg Ungureanu.

Roemenen die officiële documenten nodig hebben moeten daarvoor normaal naar Brussel. “België is een vrij klein land en Brussel ligt centraal”, klinkt het. “Na de Fransen, Nederlanders en Italianen zijn we de grootste gemeenschap in België. Vroeger huisden de meesten in en rond Brussel, maar nu zie je dat dat Vlaamse gemeenschap al groter geworden is. Dat komt natuurlijk omdat die regio economisch erg bloeiend is. Vermoedelijk is het aantal Roemenen in het land al flink de 200.000 overstegen. De jongste tien jaar kwamen er ook telkens 8.000 tot 9.000 bij”, zegt Oleg Ungureanu, sectiechef van het consulaat op de Roemeense Ambassade. “Maar voor het eerst gaan we dus onze dienstverlening ook buiten Brussel aanbieden. De keuze viel daarbij op Roeselare omdat hier in de regio veel Roemenen verblijven, bovendien is het ook iets verder van Brussel en niet altijd makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.”

Op het Kerelsplein in Roeselare was een heus bureau geïnstalleerd waar de aangevraagde documenten konden worden uitgereikt. “Vaak is die aanvraag al via het internet gebeurd, maar volgt hier dan de overhandiging. Het gaat om paspoorten, maar ook op geboorte- en huwelijksaktes en andere documenten.”

Vzw Roemenen uit Roeselare

Op 1 januari 2022 waren 2.659 Roemenen geregistreerd als inwoner van Roeselare. “Maar sommigen hebben ook al de Belgische nationaliteit”, zegt Svetlana Serediuc, vertaler/tolk van beroep, maar ook ondervoorzitter van de vzw Roemenen uit Roeselare. “Onze voorzitter is Florin Pop. We bestaan al sinds 2018, maar door de coronajaren stond onze werking ook op een lager pitje. Het contact met het consulaat verliep via ons en wij hebben ook de nodige ruchtbaarheid gegeven aan de komst. De mensen besparen hierdoor de verplaatsing naar Brussel, want dat is niet voor iedereen evident.”

Er werd met afspraken gewerkt, dus bleef het wachten beperkt. Een Izegems koppel – dat liever niet met naam en foto in de media wou – was met plezier afgezakt naar Roeselare. “Mijn man is hier sinds 2014 en werkt in de bouw, ikzelf woon hier sinds 2016 en ben actief bij Accent. Wij hadden via Facebook gezien dat je hier vandaag terecht kon, dus hebben we een afspraak gemaakt voor ons paspoort.”

Ook Apretei Gica heeft net een nieuw paspoort beet. Ze woont al 20 jaar in Roeselare en huist nu in de Mandellaan. “Ik heb ook al de Belgische nationaliteit. Ons Roemeens paspoort kunnen we gebruiken om te reizen. Maar het is bijvoorbeeld gemakkelijker om met je Belgische ID naar Turkije te reizen en naar je Roemeens paspoort te grijpen om naar Marokko te gaan.”

Apretei Gica toont trots haar nieuwe paspoort. © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Deze dienstverlening weet Apretei dan maar al te goed te smaken. “Ik was anderhalve maand geleden nog op de ambassade in Brussel. Er was een staking aan de gang en ik heb een uur moeten zoeken naar een parkeerplaats. Aan het Kerelsplein gaat het hier een stuk vlotter.”

Toen Apretei twee decennia geleden naar Roeselare kwam wonen, was er van een Roemeense gemeenschap geen sprake. “Toen miste ik het om mijn moedertaal te spreken. Nu ga ik gewoon naar de Lidl en Aldi en hoor ik niets anders dan Roemeens”, zegt de goedlachse dame.