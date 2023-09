Prikkelarme klas in Havenschool VTI Zeebrugge is primeur

Havenschool VTI Zeebrugge ervaart de laatste jaren dat heel wat leerlingen in de B-stroom snel afgeleid zijn door sensorische prikkels waardoor kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of sensorische verwerkingsproblemen minder goed functioneren en leren. Voor deze kinderen is het moeilijk om zich te concentreren en te focussen. Daarom heeft de school vanaf dit schooljaar een prikkelarme 1B-klas.

Dergelijke klas kan leerlingen helpen om zich beter te concentreren op hun schoolwerk en minder afgeleid te worden. Maar ook op andere kinderen is er een positief effect op hun gedrag, stemming en welzijn.

Voorspelbare omgeving

“Een prikkelarm klaslokaal bevat zo weinig mogelijk visuele prikkels buiten het bord en tv”, vertelt directeur Joke Knockaert. “Zo zijn er geen felle kleuren of patronen op de muren, geen overmatige decoraties of posters. Leraren die in de prikkelarme klas les geven, zorgen voor een extra georganiseerde en voorspelbare omgeving door bijvoorbeeld een vaste indeling van het klaslokaal, een vast kleurensysteem per vak en een vast lesrooster aan te houden. Hierdoor weten leerlingen wat ze kunnen verwachten en ontstaat er minder stress en onrust. Momenteel zitten tien leerlingen van een 1B-klas in het prikkelarme lokaal. Hun reacties en die van de leraren zijn heel positief. Na drie maanden zullen we het project evalueren qua invloed op het welbevinden en de resultaten van de leerlingen. De leraren die les geven in de prikkelarme klas hebben we gevraagd om zich strikt te houden aan de vooropgestelde doelstellingen. Het is ook de bedoeling dat we onze bevindingen communiceren naar andere scholen, want het concentratieprobleem bij jongeren is niet enkel ons probleem. Het project wordt mede gefinancierd door het Flankerend Onderwijsbeleid Brugge dat onze prikkelarme klas erkent als innovatief onderwijs”, besluit de directeur van Havenschool VTI Zeebrugge vol trots. .