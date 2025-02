Prijzen voorzien voor romantische deelnemers: “We willen de liefde vieren”

De stad Oudenburg viert valentijn op een feestelijke manier onder het motto ‘Altijd liefde’. Met een speciale handelaarsactie kunnen inwoners kans maken op een van de tien waardebonnen ter waarde van 100 euro, te besteden in een Oudenburgse eetgelegenheid naar keuze. Met deze actie wil de stad de lokale horeca en handelaars steunen.

“De liefdevolle boodschappen zullen schitteren in de valentijnsboom in het Abtspark”, vertelt Stefaan Reynaert, schepen van Lokale Economie. “Deze actie is geïnspireerd op het succesvolle initiatief uit 2021, dat we dit jaar nieuw leven hebben ingeblazen. Er worden opnieuw 15.000 kaartjes verspreid bij de Oudenburgse handelaars. Zij kunnen deze kaartjes meegeven bij iedere aankoop, wat een mooie stimulans is om lokaal te shoppen.”

Liedevolle berichten

De kaartjes bestaan uit twee delen: een zijde waarop een liefdevolle boodschap kan worden geschreven en een wedstrijdformulier om kans te maken op een prijs. “Aan deelnemers vragen we om het kaartje in te vullen en te deponeren in de speciale brievenbus bij de valentijnsboom, die staat op de hoek van het Abtspark aan de Marktstraat en Abdijlaan”, legt Reynaert uit. De berichten worden vervolgens in de boom gehangen. De valentijnsboom zelf wordt extra in de schijnwerpers gezet. “Het is dezelfde fenomenale kerstboom die we speciaal voor deze actie hebben voorzien van sfeervolle rode verlichting”, zegt Reynaert enthousiast. “We willen niet alleen romantiek in de kijker zetten, maar ook een warme, gezellige sfeer creëren in onze stad.”

Actie tot 14 februari

De actie loopt tot en met vrijdag 14 februari. De winnaar wordt op maandag 17 februari door een onschuldige hand getrokken. Met deze romantische actie wil de stad niet alleen de liefde vieren maar ook de lokale economie een hart onder de riem steken. Met de valentijnsactie hoopt de stad deelnemers te bereiken, zodat valentijn niet alleen een romantisch moment wordt, maar ook een bijzondere ervaring en de lokale gemeenschap dichter bij elkaar brengt. Of het nu gaat om een romantische boodschap of de kans om een etentje te winnen, Oudenburg zorgt ervoor dat er liefde in de lucht hangt.