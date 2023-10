Prijzen uitgereikt voor Doend’rik 2023 in Anzegem

Sinds 2009 is in Anzegem de Doend’rik in het leven geroepen om ondernemers die op een of andere manier van zich hebben laten horen, te belonen en aan te moedigen.

“Daarnaast willen we ook startende bedrijven die maximum een jaar bestaan een duwtje in de rug geven”, schetst schepen van Economie en Middenstand Christophe Vandererven (Samen één). De eerste prijs voor Doend’rik van 2023 gaat naar B-Flower die bloemen, planten, decoratie en workshops aanbiedt. De tweede prijs is voor Philippe Debusschere met zijn B&B Maison Reynaert en Traiteur Kok & Rel met dagverse warme maaltijden en traiteurdienst. Ateljee Julie kaapte de derde prijs weg. Bij haar kan je terecht voor retouches, bloemen, bedrukkingen en mondmaskers.