Prijzen uitgereikt aan winnaars van Tractorparade

In de KLJ-lokalen werden door de KLJ en het Feestcomité de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Tractorparade 2024. Die werd voor de eerste keer georganiseerd naar aanleiding van de Kerstmarkt en was echt indrukwekkend. Er kwamen heel veel kijklustigen op af. Jasper Coucke uit Esen mocht als winnaar een waardebon ter waarde van 100 euro van Den Doedel in ontvangst nemen. De tweede prijs ging naar Stijn Jacobs uit Handzame, hij ontving een waardebon van 75 euro van Hertog van Arenberg. Jens Vandenbrande uit Werken won de derde prijs en kreeg een bon van 50 euro van De Roste Kluze. Er werd een dankwoord uitgesproken aan alle deelnemers die meereden in de parade. (SVE/foto Coghe)