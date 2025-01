Prijzen op nieuwjaarsdrink in Ardooie

Op zondagvoormiddag 5 januari nodigt het schepencollege de Ardooise bevolking uit op de site van De Ark voor een receptie naar aanleiding van de opening van het nieuwe jaar. Er zijn ook de traditionele prijzen.

Tussen de knuffels, zoenen en wensen door zal burgemeester Véronique Buyck de beleidsplannen toelichten en een terugblik geven over het voorbije jaar. Maar de blik staat vooral op de toekomst bij de aanvang van deze nieuwe legislatuur.

Prijzen

Drie verenigingen krijgen traditioneel de gelegenheid om de verdienstelijke inwoner van het afgelopen jaar te huldigen. Wie krijgt de sportprijs en volgt zo KVC Ardooie op? Sportraadvoorzitter Jo Herman houdt voorlopig de lippen op elkaar, maar zegt terug te blikken op diverse mooie prestaties van Ardooise sporters.

Dan is er de persprijs. Vorig jaar zetten de leden van de perskring Luc Lambert in de kijker. Luc kent ondertussen zijn opvolger: “Het wordt iemand met internationale uitstraling voor Ardooie.” De derde gelauwerde is de keuze van de culturele raad.

Werk van Nele Samijn

Perskring en culturele raad hebben in elk geval één zaak gemeen. Beiden namen de Koolskampse kunstenares Nele Samijn bij de arm om een kunstwerk te ontwerpen. Ze is keramiste en voorziet haar werk van sierlijk uitgewerkte teksten. In de schaal die door de perskring besteld werd, zijn er vier soorten Japanse klei verwerkt. En ook de cultuurprijs wordt een pièce unique.

Als afsluiter van de receptie is er nog de trekking van de hoofdprijzen van de eindejaaractie van de lokale handelaars. Er is eveneens een vleugje muziek en de kinderen zullen er zich niet vervelen. (JM)