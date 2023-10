Prijswinnaars van de bebloemingswedstrijd in de bloemetjes

In de Sint-Bavokerk vond de proclamatie van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd plaats. In de categorie ‘voorgevels’ behaalde de familie Van Hoorebeke maar liefst 95% en ontving een oorkonde. Agnes Vermeulen wist zelfs nog een procent meer te scoren in de categorie ‘voortuinen’. Ook zij kreeg voor de behaalde 96% een oorkonde.

Dat de geleverde kwaliteit en behaalde scores hoog waren bewees ook de familie Verlinden, die 94% en bijhorende oorkonde wist te verzilveren in de categorie ‘Landelijke woningen’. De gebroeders Comijn behaalden op hun beurt 87%, één procent meer dan Norbert Bovijn die de oorkonde in de categorie ‘Hoeves’ mocht ontvangen. Er waren ook felicitaties voor de familie Braekevelt en Deschuyter omdat ze ieder jaar uitmuntende bebloeming hebben. Aan hen worden er echter geen percentages meer toegekend. (foto WME)