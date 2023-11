Prijs vuilniszakken in Komen blijft gelijk, maar de ophaling ervan aan huis wordt gehalveerd

November staat gelijk aan begrotingsbesprekingen en in Komen-Waasten werd vooral uitgekeken naar één specifiek punt tijdens de gemeenteraad: de prijs van de vuilniszakken. Het werd een punt dat zowel goed als slecht nieuws bracht. “De prijs gaat niet omhoog, maar toch zullen we ons moeten aanpassen!”

Het was een beslissing die vorig jaar nogal wat stof deed opwaaien: het optrekken van de prijs voor de huisvuilniszakken. In een poging de Komenaars aan te sporen meer gebruik te gaan maken van de vuilnispunten en dus ook meer te gaan sorteren, werd de nieuwe prijs op 1,20 euro per zak gezet.

“En dat miste zijn effect niet”, klonk het bij schepen Didier Soete. “We zagen dat het gebruik van de PAV, de ondergrondse verzamelpunten voor afval, flink steeg. In 2021 waren er 10.762 openingen van die verzamelpunten, in 2023 waren er dat reeds 32.889. Een verdrievoudiging van het gebruik met meer dan 2.000 gezinnen die bijna dagelijks hun gesorteerd afval daar gaan deponeren. Komenaars tonen dan ook dat ze voortreffelijke leerlingen zijn en dat ze het sorteren hebben opgenomen in hun dagelijkse rituelen. Dit alles zorgt ervoor dat de prijs van de huisvuilniszakken dan ook behouden kan blijven. Een kleine overwinning voor het budget van ieders gezin.”

Tweewekelijkse ophaling

Toch komt het goede nieuws ook met een minder aangename keerzijde. “Vanuit de afvalintercommunale IPALLE kregen we de melding dat de ophaling vanaf januari 2024 niet langer wekelijks zal gebeuren”, vulde burgemeester Alice Leeuwerck aan. “De vrachtwagens zullen slechts tweewekelijks de vuilniszakken komen ophalen. Voor wie nu reeds gebruik maakt van de verzamelpunten zal er op zich weinig veranderen. Wie daar geen gebruik van maakt, zal daar wel rekening mee moeten houden. Vanuit de gemeente zullen we komend jaar dan ook volop gaan inzetten op sensibiliseren en communiceren. We merken nog steeds dat er heel wat gezinnen zijn waar alles in één en dezelfde zak verdwijnt. We willen die mensen wegwijs maken in het aanbod van ecologische oplossingen die er worden aangeboden.”