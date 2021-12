Prijs Cultuurraad Oostende voor reder Willy Versluys

De Prijs Cultuurraad 2021 van Oostende gaat naar reder Willy Versluys (73), die zich al jaren inzet voor het maritieme erfgoed van de stad. Versluys ontvangt de prijs op 22 februari 2022 uit handen van zijn voorganger, Zeewacht-cartoonist Willy Bosschem.

De Prijs Cultuurraad is een onderscheiding voor een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende. Op de algemene vergadering van 16 december koos de Cultuurraad met meerderheid van stemmen voor Willy Versluys, die werd voorgedragen door Fotoclub De Meeuwen, de Gidsenkring Lange Nelle vzw, de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate vzw, de Volkshogeschool Oostende en door deskundige kunst en erfgoed Stefaan Pennynck.

Zij prijzen Willy Versluys omdat hij zich al meer dan 40 jaar inzet voor Oostende, zowel professioneel als vrijwillig, in het bijzonder voor het bewaren en waarderen van ons maritieme erfgoed. Als eigenaar van de laatste IJslandervaarder redde hij de ‘Amandine’ van de sloop en is nu museumschip. Hij is ook de eigenaar van het laatste houten garnaalvissersvaartuig, de Cragnon, en zorgde ervoor dat die varend erfgoed werd.

Varend erfgoed en gekaapte brieven

Versluys start nu de restauratie van de motorkruiser ‘Gentiana’ voor varend erfgoed en nam onlangs het initiatief voor de restauratie en terug in bedrijf stellen van de historische slipway’s van Oostende. In 2020 gaf hij in samenwerking met drie medeauteurs het boek Gekaapte brieven uit, dat de episodes uit de 17de-eeuwse Oostendse geschiedenis weergeeft. Voor 2022 is weer een boek over de Privileges der Visscherie uit 1666 in voorbereiding. Willy is ook een veel gevraagd voordrachtgever tot ver buiten Oostende met als onderwerp de Oostendse maritieme geschiedenis.

Willy Versluys is ook jaren een drijvende kracht achter vernieuwende projecten in de visserij en de maritieme sector, met onder meer de mosselkweek voor onze kust.