Priester Wim zwaait af na 12 jaar herderschap

Priester Wim Seynaeve vertrekt in november na bijna 12 jaar als pastoor van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem richting de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Begin 2023 wordt hij er de nieuwe pastoor en verantwoordelijke voor de parochies van Heuvelland.

Wim Seynaeve, die net op 1 september zijn 50ste verjaardag vierde, staat nu 25 jaar achter het altaar. De Kuurnenaar startte zijn carrière met vier jaar als leraar in Torhout, vervolgens deed hij daar 9 jaar bij als pastoor in Avelgem. Hij zakte in 2011 af naar Heule met de opdracht om de parochies Heule-Watermolen, Heule Centrum en Fatima, daarna ook Bissegem te verenigen tot uiteindelijk de pastorale eenheid Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem. Twaalf jaar later is het tijd om af te zwaaien voor een nieuwe uitdaging. Wie overigens nog geen afscheid kon nemen van pastoor Seynaeve, geen paniek. Hij nam vorige zondag al plechtig en uitgebreid afscheid, maar zijn laatste mis in Heule staat op 5 november op de planning. Begin 2023 trekt hij dan richting Poperinge en Heuvelland.

Bruisend Heule

Zelf blikt priester Wim alleen met warme gevoelens terug op zijn tijd in Heule. “Er zijn zoveel mensen die ik wil bedanken. Van de mensen die ik elke week tegenkwam, tot de mensen die slechts één keer per jaar een kerk binnenstapten. Waar Avelgem eerder een landelijk karakter had, was Heule een soort van voorstad die echt bruiste.” Als priester verzorgde hij natuurlijk heel wat (mis)vieringen, maar hij was ook proost bij de Chiro’s en leidde elk jaar de Tinekesmis in goede banen. In die misvieringen, waar het al eens wat losser kon, kwam pastoor Seynaeve helemaal tot zijn recht. Vooral de vele volksfeesten waren voor hem een echte, letterlijke en figuurlijke hoogmis. Hij was als echte volksmens een vaste klant op volksontmoetingen als de Tinekesfeesten of de vele kermissen. “En het zijn net die zaken die ik zo hard ga missen. Het was altijd heel fijn om te zien hoe vaak Heule echt bruiste”, aldus pastoor Seynaeve.

Enorm geliefd

Pastoor Seynaeve verdiende heel wat respect omdat hij altijd zichzelf bleef, waarbij hij vaak zijn ongezouten mening gaf zonder daarbij tegen de schenen te willen schoppen. “Ik ben trots dat ik al die jaren mezelf ben gebleven en dat Heule me ook heeft aanvaard zoals ik ben”, dixit Wim Seynaeve. Hij was een graag geziene gast in Heule, zowel bij jong als oud. Hij heeft de gave van het gesproken en ook geschreven woord (wekelijks in het parochieblad). Zo zwengelt hij steevast met de nodige humor en creativiteit het enthousiasme tijdens de misvieringen aan. Dat hij geliefd was, werd afgelopen weekend nog bewezen. Liefst 250 kerkgangers zakten af naar de jubileummis ter ere van zijn 25 jaar priesterschap. Ook 125 genodigden vierden nadien zijn 50ste verjaardag. Onder hen ook Jetske, een jeugdvriendin die speciaal was afgezakt uit het verre Groningen om de verjaardag van Wim te vieren. “Het is fantastisch om te zien hoe je de mensen weet te verbinden met elkaar”, liet de Hollandse vallen toen ze afscheid nam om weer te vertrekken richting Nederland. Een gevoel dat vele Heulenaars met haar delen.

Opvolger onbekend

Hoe dan ook, de opvolger van pastoor Seynaeve heeft grote schoenen te vullen. Zelf hoopt Wim Seynaeve alvast dat zijn opvolger, als die er al komt, het werk rond de vorming van de pastorale eenheid afrondt. “We hebben enorme stappen gezet en ik ben daar trots op. Het is nu aan mijn opvolger om die, samen met een heel team natuurlijk, tot een goed einde te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in”, aldus de pastoor. Al is de vraag natuurlijk niet zozeer wie hem in Heule-Bissegem zal opvolgen, maar misschien eerder of hij een opvolger krijgt. De visvijver om nieuwe pastoors te vinden, is klein en er komen nu eenmaal amper nieuwe priesters bij. Vraag is dan ook of de Sint-Marcusparochie zelfstandig blijft bestaan of niet. Daarover wordt voorlopig nog met geen woord gerept, al zou daar snel witte rook over moeten zijn. Priester Wim blijft nog tot 5 november aan als pastoor in Heule. Na een kleine twee maanden overgang begint hij dan begin 2023 officieel aan zijn mandaat als pastoor in Poperinge en omstreken, goed voor samen 23 (vroegere) parochies.