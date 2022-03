Priester Sylvain Rouseré viert zijn honderdste verjaardag

Op zondagnamiddag 20 maart vierde priester Sylvain Rouseré zijn honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum Onz-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Dat deed hij in het bijzijn van familie, kennissen, directie en personeel van het woonzorgcentrum.

Sylvain Rouseré werd geboren in Westouter op 20 maart 1922 als zoon van Georges Rouseré en Felicie Coene. Hij was de voorlaatste in een landbouwersgezin van zeven kinderen: vier jongens en drie meisjes. “In mijn kinderjaren liep ik school in Westouter. Daarna trok ik naar het College in Poperinge, waar ik de afdeling Latijn-Grieks volgde”, zegt priester Rouseré.

Zijn priesteropleiding volgde hij aan het Seminarie van Brugge. Op 18 mei 1948 werd hij priester gewijd en als leerkracht benoemd aan het College van Veurne tot 1959. Daarna werd hij onderpastoor in de Sint-Antoniusparochie in Blankenberge waar hij bleef tot 1979. Van 1979 tot 1994 was hij pastoor in Reningelst (Poperinge) en vanaf 1994 was hij rustend priester in Poperinge.

Sinds april 2021 verblijft hij in het woonzorgcentrum OLV Gasthuis in Poperinge.

