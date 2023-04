Priester Robert Willaert overleden: ooit richtte hij volleybalclub Rembert Torhout op

In Roeselare is priester Robert Willaert overleden. Hij is 93 jaar geworden. In Torhout genoot hij onder meer bekendheid als de oprichter van volleybalclub Rembert in 1960.

Robert Willaert werd op 22 februari 1930 in Elverdinge geboren. Hij studeerde aan het Grootseminarie en werd op 5 juni 1955 in Ieper priester gewijd. De bisschop benoemde hem tot leraar-opvoeder aan het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut, een taak die hij van 1955 tot 1964 zou behartigen.

Met Rembert kampioen in ereklasse

In 1960, toen het Katholiek Onderwijs inspanningen leverde om de jeugd meer aan het sporten te krijgen, richtte hij vijf volleyteams op, waaronder Rembert. Hij werd voorzitter van die club en bleef dat tot in 1978. Het team stapelde de successen op, promoveerde tot het hoogste niveau en werd in 1973 in Temse kampioen van België in de ereklasse. Het succesverhaal werd destijds geschreven in de C-zaal van het sportcomplex van het Sint-Jozefsinstituut. Daar werd Torhout op de kaart gezet als volleybalstad. Robert Willaert was de drijvende kracht. Zijn Volkswagen-busje werd het legendarische Rembert-busje.

Aan de basis van Torhouts eerste zwembad

In 1964 maakte Robert de overstap naar het Torhoutse Sint-Vincentiusinstituut, waar hij tot 1978 leraar godsdienst bleef. Hij fungeerde er tevens als lid van de raad van bestuur. Organiseren was zijn ding. Hij lag mee aan de basis van de CM-vakantiekampen in het Zwitserse Engelberg, de werkweken bij abbé Gernaey in het Franse Le Marais Vernier en de Lourdesbedevaarten voor jongeren. Ook ontpopte hij zich tot animator van de Torhoutse missiewerking.

Op zijn initiatief kreeg het Sint-Vincentiusinstituut een eigen, nog altijd bestaand instructiebad, het eerste zwembad van Torhout. Tot 2019 is hij lid gebleven van de raad van bestuur van de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert.

Aalmoezenier aan het Stedelijk Ziekenhuis

Ook in Roeselare heeft priester Robert Willaert zich verdienstelijk gemaakt. Van 1978 tot 2009 was hij er aalmoezenier aan het Stedelijk Ziekenhuis en voorts aan het Home Ter Dreve en het rusthuis Ter Berken. Tevens is hij er tien jaar, van 1985 tot 1995, proost van de Landelijke Gilde en KVLV geweest. Hij ging pas op rust op 1 juli 2009, op het moment dat hij al 79 jaar was.

Toen hij in 2010 na zijn Roeselaarse tijd weer naar Torhout kwam, woonde hij dagelijks de mis bij in het Missiehuis Scheut, waar hij aansluitend met de missionarissen een kop koffie dronk en een babbeltje sloeg.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op donderdag 27 april om 10.30 uur in de Heilig Hartkerk in Roeselare.