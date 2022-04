Priester Jan haalt aprilgrap uit met parochianen in Alveringem

Consternatie woensdag bij de lezers van het Alveringemse nummer van Kerk en Leven en bij uitbreiding bij vele parochianen. Op de voorpagina immers een quasi paginagrote melding van priester Jan zelf dat hij naar Veurne wordt overgeplaatst.

Nadat hij 24 uur lang zijn telefoon niet opnam voor onze vragen, trokken wij gisteren donderdagavond dan maar naar de woning van priester Jan in het centrum van Alveringem. Daar kwam de dorpspastoor gelukkig wel tevoorschijn. Breed lachend, maar ietwat nerveus ook.

Paginagroot

In het nummer van Kerk & Leven van woensdag 30 maart staat op de voorpagina geen klein alineaatje, maar een bijna paginagrote aankondiging van het vertrek van priester Jan uit Alveringem. Met daarbovenop nog een foto van hem, genomen op de Grote Markt in Veurne. “Priester Jan moet vrijdag naar het bisdom en wordt pastoor in Veurne”, meldt de titel.

“Al enige tijd loopt in Alveringem het gerucht dat priester Jan uit Alveringem zal moeten vertrekken. Dit gerucht blijkt nu in zekere zin waarheid. Want vrijdag moet priester Jan naar het bisdom in Brugge waar hij – voortgaande op de voorbereidende gesprekken – hoogstwaarschijnlijk tot pastoor in Veurne zal worden benoemd. Omdat de gemeente Alveringem in dat geval niet meer verplicht zal zijn om een woonst te voorzien, zal priester Jan wel verplicht zijn om te verhuizen. Wat de toekomst van parochiaal Alveringem zal zijn na het vertrek van priester Jan, is nog onzeker.”

Tot zover het citaat van de inleiding.

Nerveus

Priester Jan lacht ietwat nerveus en hij draait eerst rond de pot wanneer wij hem donderdagavond vragen wat er werkelijk aan is van de publicatie. Enkele wakkere parochianen verdachten hem immers onmiddellijk van een 1 aprilgrap te hebben uitgehaald. “Hij heeft dat al een keer eerder gedaan”, vertelde een lid van de parochieraad ons.

“Je weet toch welke dag we morgen zijn”, glimlacht priester Jan geheimzinnig. “Wel, dan weet je genoeg.” We dringen aan, zeggen dat er op 1 april ook ernstige dingen kunnen gebeuren en vragen nogmaals of het waar is dat hij naar Veurne wordt overgeplaatst. “Ik ben nu ruim tien jaar hoofdpastoor van de federatie Alveringem. Om de tien jaar heb ik het recht om een aprilvis uit te halen”, antwoordt hij.

Bisschop

Wat bisschop Lode Aerts van zijn in Alveringem veel besproken demarche vindt, hebben we niet meer durven vragen. En of deze aankondiging misschien toch niet een kleine voorbode is van wat de toekomst brengt, zal de toekomst uitwijzen. Wordt vervolgd?